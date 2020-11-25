Госдума готовится серьезно подправить Трудовой кодекс

Рабочая группа комитета Госдумы по подготовке изменений в трудовое законодательство, связанных с дистанционной работой, займется подготовкой второго масштабного пакета поправок. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Мы понимаем, что решить все темы, связанные с трудовым законодательством, одним законом не удастся», – отметил Исаев. Парламентарий сообщил, что к документу поступила масса поправок, которые не касаются напрямую дистанционной работы – к примеру, об уточнении понятия «ненормированный рабочий день». В результате было решено, что рабочая группа продолжит работу и будет подготовлен второй пакет поправок в трудовое законодательство.

Сегодня нижняя палата парламента рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной работы. Парламентарий напомнил, что всего в рабочую группу поступило 176 поправок и более 90 обращений от экспертов, профсоюзов и объединений работодателей. «Состоялся содержательный и порой жесткий диалог, в результате которого был достигнут компромисс», – отметил он.

В целом в законопроекте речь идет о трех видах дистанционной работы. Первый – удаленный труд на постоянной основе, когда работник изначально подписал с работодателем соответствующий договор. Второй вид – временная дистанционная работа, например, когда работодатель переводит на нее молодую маму, которая сидит дома с ребенком. Отдельно в документе оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу происходит из-за ряда возникших условий – например, это может быть чрезвычайная ситуация, катастрофа, решение органов власти. В этом случае работодателю нужно согласовать перевод сотрудника с профсоюзом, и обеспечить работника необходимым оборудованием – или договориться об условиях, на которых тот готов использовать собственное.

Если у работодателя и работника нет возможности такого перевода, то ситуация будет расцениваться как вынужденный простой, независимый от воли сторон, и оплачиваться из расчете две трети от тарифной ставки.

В документе также уточняется понятие «рабочее время», причем в него включается время взаимодействия работодателя с работником.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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