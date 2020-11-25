Почему КПРФ можно, а нам нет? Фракция ЛДПР в Госдуме заявила о политике двойных стандартов

Представители фракции ЛДПР в Госдуме возмущены «политикой двойных стандартов» в действиях московской полиции, которая накануне не стала пресекать мероприятие «левых сил» около парламента, однако ранее разогнала акцию либерал-демократов.

«Мы говорим о политике двойных стандартов в других странах и о том, что в России политики двойных стандартов не существует. Но мы, депутаты фракции ЛДПР, активисты, с этим столкнулись вчера, увидев, как представили левых сил проводят акцию протеста и призывают не голосовать за бюджет во втором чтении», – заявил депутат от ЛДПР Василий Власов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

По его словам, у участников вчерашней акции левых сил не было масок и перчаток, и не соблюдалась социальная дистанция, но полиция не пресекала эти нарушения. Однако ранее, 4 ноября, на площади Революции правоохранительные органы разогнали встречу ЛДПР, на которой соблюдались все эпидемиологические требования.

«Обсуждали не политические вопросы, а исторические, – пояснил Власов. – При этом все соблюдали социальную дистанцию, были в средствах защиты – масках и перчатках. После 20 минут приехало несколько автозаков, задержали активистов ЛДПР, задержали помощника депутата Государственной думы, хотя наша встреча была согласована с префектурой».

Депутат уточнил, что задержанных доставили в отдел полиции по Китай-городу, где были составлены административные протоколы, и 26 ноября состоится суд.

«Спустя 20 дней абсолютно такое же мероприятие проводит КПРФ, и им никто ничего не говорит, никто ничего не запрещает – они имеют право как угодно митинговать с любыми плакатами и флагами. – Я считаю, это недопустимо!» – возмущенно заявил Власов.

Парламентарий обратился к ГУ МВД по Москве с просьбой дать оценку такой ситуации. «Почему задерживают активистов ЛДПР и абсолютно спокойно согласовывают все мероприятия левым партиям, которые в Госдуме выступают за дестабилизацию обстановки в стране и призывают не поддерживать бюджет, по которому мы с вами живем», – заключил Власов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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