«Если уж точно собрались забрать у несчастных стариков пенсии…» В Госдуме предложили вернуть россиянам прежний пенсионный возраст

В Минтруда РФ проигнорировали предложение депутата Госдумы вернуть в России прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой к заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову обратилась член фракции КПРФ Ольга Алимова в ходе рассмотрения правительственного законопроекта о поправках в пенсионное законодательство.

Законопроект, который рассматривался на пленарном заседании в первом чтении, устанавливает условия для прекращения выплаты пенсии в России иностранцам, лицам без гражданства и беженцам. Парламентарий обратила внимание на финансово-экономическое обоснование законопроекта, в котором сказано, что дополнительных расходов бюджета не потребуется.

«Я так понимаю, будет экономия, – отметила Алимова. – Не могу сказать, что считаю эту экономию справедливой, но уж если точно собрались забрать у несчастных, доживающих свой век на чужбине стариков помощь государства, если это неизбежно, будет справедливым направить сэкономленные средства на выплаты российским пенсионерам и вернуть прежний возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 для мужчин».

В ответ замминистра труда заверил, что все средства «идут однозначно на выплату страховых пенсий гражданам РФ проживающим на ее территории». «Однозначно пойдут на эти цели», – повторил Пудов. Предложение депутата о возвращении прежнего пенсионного возраста замминистра проигнорировал.

Законопроект предполагает ужесточение контроля за выплатой пенсий иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам. Так, при утере вида на жительство или прекращении срока действия удостоверения беженца выплата российской пенсии будет приостановлена.

Сведения об аннулировании вида на жительство иностранным гражданам или лицам без гражданства, об истечении срока действия удостоверения беженца Пенсионный фонд будет получать из единого федерального информационного регистра о населении, говорится в пояснительной записке.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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