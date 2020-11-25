Госдума поддержала законопроект о «черных риелторах», который «принимать нельзя»

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроекты, которые получили критику комитета по законодательству и бурную реакцию оппозиции. Как заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков, нельзя принимать такой закон, потому что «никто не может понять, что тут написано».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами двух законопроектов о внесении изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ выступила группа депутатов от «Единой России» и сенатор Николай Журавлев. Инициатива касается наказаний за незаконное ростовщичество, при котором предприниматели выдают гражданам кредиты под договор ипотеки.

Как сообщил соавтор документа Андрей Шулепов, за выдачу кредита до 2 млн 250 тыс рублей в проекте закона предусмотрен штраф, если займ свыше этой суммы, то ответственность предусмотрена уже уголовная. «Лица, впервые совершившие такое преступление, освобождаются от уголовной ответственности, если возмещены ущербы, а в бюджет РФ перечисляется двукратный размер ущерба», – пояснил он.

Возбуждать такие уголовные дела смогут органы внутренних дел. Шулепов сообщил, что законопроекты разработаны по итогам поручений из послания президента Федеральному собранию РФ.

Комитет по государственному строительству и законодательству, изучив законопроект, указал его авторам на явные недочеты, предложив внести правки уже к первому чтению – однако они учли далеко не все, сообщил зампредседателя комитета Рафаэль Марданшин. По его словам, документ требует дополнительного обсуждения и доработки.

Оба законопроекта вызвали бурную реакцию парламентариев. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов отметил, что авторы документа избрали верное направление, и возможно, незаконные ростовщики, выдающие микрозаймы, наконец почувствуют свою ответственность. «Рублем ответственность их не пугает, может быть почувствуют уголовную, – пояснил он. – Но не решается главный вопрос: не защищаются граждане, которые в результате этой темной, преступной деятельности уже пострадали и являются должниками. Этот вопрос вообще не ставится – давайте его во втором чтении рассмотрим?»

В этой связи парламентарий предложил установить жесткое уголовное наказание таким ростовщикам. «Готовьте поправки, обсудим», – согласился Шулепов.

«Как вы будете защищать пострадавших статьями УК РФ и Административного кодекса? – поинтересовался, в свою очередь, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Тогда нужен другой закон, надо менять название закона и вносить поправки и в другие законодательные акты».

Парламентарий обратил внимание, что ответственность для нелегальных ростовщиков уже предусмотрена статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». «Не проще вообще запретить этот вид деятельности?» – спросил Гартунг.

«Мы концентрируемся именно на «черные риелторах» – тех лицах, которые выдают людям денежные средства под договоры ипотеки», – пояснил Шулепов.

Депутат от «Единой России» Михаил Шеремет поинтересовался, не попадут ли под уголовную ответственность граждане, которые просто дали деньги взаймы. «И будет ли ответственность для тех, кто берет деньги у таких недобросовестных кредиторов? Потому что деньги взял, возбудили уголовное дело – и можно их просто не отдавать», – пояснил он. В ответ Шулепов заверил, что речь идет только о тех займах, которые обеспечены ипотечным договором.

«Коллеги, нельзя принимать такой закон, – сделал вывод депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. – Никто не может понять, что тут написано. Посмотрите на вопросы, которые люди задавали». Парламентарий обратил внимание на «массу замечаний комитета, с учетом которых его никак нельзя допускать до второго чтения, надо переделывать». «Понимаю, что авторы очень уважаемые люди, ими двигают хорошие идеи, но поправками тут ничего не исправишь», – заключил он, предложив отдать документ юристам, чтобы они разработали новый проект закона.

Между тем на помощь законотворцу-однопартийцу пришел «единоросс» Игорь Дивинский. Депутат подчеркнул, что в первом квартале этого года было выявлено на 57% больше нелегальных кредиторов по сравнению с предыдущим периодом, а за 9 месяцев этого года – 593 «черных кредитора». «Фракция «Единая Россия» будет голосовать за принятие этих законопроектов, к чему всех призывает», – заключил он.

Тем не менее, представители ЛДПР раскритиковали законопроект, хотя и заявили о его поддержке. «Мы считаем этот законопроект недостаточен как мера, а, во-вторых, немного запоздалый», – заявил депутат Дмитрий Пьяных.

По его словам, долг граждан перед микрофинансовыми организациями превысил уже 40 млрд рублей. Он также рассказал, что в ЛДПР нередко обращаются россияне, у которых такие ростовщики отнимают дома и квартиры за долг в 50-60 тысяч рублей. Либерал-демократы поддержат законопроект, заключил он, однако призывают сделать следующий шаг и запретить коллекторские агентства, а также законодательно снизить ставку по процентам для МФО.

В итоге поддержать законопроект при условии его доработки согласились и представители «Справедливой России». Как сказал депутат Гартунг, если сейчас не принять этот документ в первом чтении, неизвестно, когда эта инициатива вообще будет доработана и снова внесена. «Наша позиция – вопрос нужно решать радикально, прекратить работу МФО как вид деятельности, но при этом создать условия, чтобы граждане могли такие услуги легально получать в банковском секторе», – пояснил он.

В результате оба законопроекта были приняты большинством голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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