«Единороссы» в Госдуме отказались удваивать пенсии россиянам с 75 лет

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отказался поддерживать инициативу о повышении пенсий гражданам с 75 лет. Как пояснила депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, авторы законопроекта не указали достаточные основания для такого повышения, к тому же оно потребует дополнительных расходов, а проект бюджета на предстоящие три года уже принят во втором чтении.

Как пояснил соавтор инициативы, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, речь идет о поправках в закон о страховых пенсиях. Сейчас фиксированную надбавку в 100% размера страховой пенсии получают граждане с 80 лет, этот возраст предложено уменьшить до 75. Дополнительные бюджетные затраты по подсчётам «эсеров» составят в 2021 году 181 млрд рублей, в 2022 – 208 млрд, и в 2023 – 256 млрд.

«Если кто-то сейчас в этом зале скажет, что у нас этих денег нет – так у нас в ФНБ 14 трлн рублей лежит, – обратил внимание Гартунг. – А если кто-то скажет, что это на черный день, как [глава Минфина Антон] Силуанов говорит, так месяц назад раздали льгот нефтяникам на 600 млрд рублей. То есть нефтяникам деньги есть, а пенсионерам, которые дожили до 75 лет – нет. Посмотрите, какая ситуация с коронавирусной инфекцией, им работать нельзя, это категория старше 65 лет, даже если у них была работа, работодатель их обязан просто отправить домой. Они теряют источник заработка, даже если у них есть здоровье, но, как правило, после 75 лет, если кто-то дожил, то здоровье не очень. Если вы считаете, что у нас жируют пенсионеры, то так и скажите».

Парламентарий также отметил, что ранее глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров высказывал упреки, что депутаты вносят поправки в закон о бюджете, а не в основные законы. «Теперь мы вносим в основной, а вы опять говорите – нет, бюджет уже принят во втором чтении, – возмущенно заявил Гартунг. – Коллеги, сколько можно!? Я этот пинг-понг уже 20 лет вижу в Думе».

Член комитета, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, в свою очередь, напомнила, как изменялось в этой сфере пенсионное законодательство: ранее на повышение пенсии могли рассчитывать только граждане старше 80 лет, которые являлись инвалидами 1 группы или нуждались в дополнительном уходе, причем оба этих фактора они были обязаны доказать. Теперь фиксированная выплата положена гражданам по достижении 80 лет без всяких справок и заключений комиссий.

«Мы говорим прежде всего о преемственности пенсионного законодательства», – сказала парламентарий, пояснив, что при снижении этого возраста до 75 лет «потребуются затраты бюджета на компенсационные выплаты тем, кто будет ухаживать за этими пенсионерами». «Давайте тогда проводить полный расчет и предоставлять в комитет», – обратилась Бессараб к Гартунгу.

«При чем тут выплаты и компенсации людям, ухаживающим за пенсионерами? Это вообще норма другого закона, – возмущенно ответил «эсер». – Если им не требуется уход, то им не надо повышать пенсии что ли? Или нет денег платить тем, кто ухаживает за ними, значит, не надо и пенсии платить? В нашем законопроекте или 75 лет, или потеря трудоспособности. То есть там есть люди, которые просто по возрасту получают доплату, и ни о каком уходе речи не идет».

«Хотелось бы понять, чем конкретно обеспокоен Валерий Гартунг и авторы законопроектов? – заявила в ответ Бессараб. – Потому что на сегодня законодателями принято исчерпывающее решение: либо наступление инвалидности, и это позволяет получать соответствующие надбавки из бюджета, либо наступление возраста 80 лет, и здесь не нужно никаких справок, граждан сразу получает удвоенную страховую выплату».

В поддержку коллеги по фракции выступил депутат Сергей Вострецов. «А почему 75, почему не 70? Не 73, не 77? Надо решать вопрос в целом, пенсии повышать», – авторитетно заявил он, и отметил, что понимает, почему «эсеры» внесли свой законопроект. «Осталось полгода до выборов, и эмоциональный фон начинает накаляться. Давайте тогда говорить 70 лет. Тоже мне нравится, красивее, чем 75», – предложил он.

После этого первому заместителю председателя комитета Николаю Коломейцеву пришлось призвать коллег к корректности. «Если вам что-то нравится – оформите это законодательной инициативой, получите заключение правительства, и будем обсуждать. Ну чего вы человека – он готовил, старался, а мы начинаем его шпынять «не тот возраст». Некрасиво это», – обратился он к Вострецову.

«Некорректно все время вспоминать выборы, – отреагировал Гартунг. – Во-первых, выборы не через полгода, а почти через год. Во-вторых, кто вам мешает сделать то, что вам нравится?»

«Эсер» предложил одобрить поправки в пенсионное законодательство в первом чтении, и разрабатывать поправки к проекту во втором, однако его возражения не помогли.

Комитет по труду решил вынести законопроект на пленарное заседание Госдумы, однако рекомендовал его отклонить.

Москва, Татьяна Дорофеева

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