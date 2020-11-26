Индексация пенсий для работающих пенсионеров: депутаты Госдумы от «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме инициирует обращение в Конституционный суд об отсутствии индексации пенсии для работающих пенсионеров. Сбор подписей депутатов начнется сегодня, сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, фракция намерена голосовать против проекта федерального, в том числе из-за планов правительства не повышать расходы на социальную сферу.

«В результате поправки, которую вносила наша партия в Конституцию <…> обязательно не реже раза в год пенсии индексируются. Там не говорится, о каких пенсионерах идет речь, пенсии все индексируются», – пояснил он.

Миронов также уточнил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» будут голосовать против проекта федерального бюджета на предстоящие три года, и проектов бюджетов ФОМС и ПФР.

«Наша фракция будет категорически голосовать против <…>. Мы воздержимся лишь при голосовании за Фонд социального страхования, – заявил Миронов. – Мы считаем, что [в бюджете РФ] слишком оптимистический прогноз делается, а это скажется на выполнении всех социальных обязательств. Но самое главное, нас не устраивает отсутствие денег на индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Сокращаются очень важные статьи расходов на образование и здравоохранение – и это в условиях пандемии. Мы считаем, что это недопустимо».

Кроме того, как подчеркнул Миронов, из ФНБ решено взять только 95 млрд рублей, хотя ситуация в стране говорит о том, что «народную кубышку» пора использовать. «Нам все время говорили, что этот фонд как кубышка на черный день. У меня вопрос: что еще должно произойти в стране, чтобы с точки зрения правительства и минфина наступил тот самый черный день? По-моему, уже чернее некуда», – заявил лидер «эсеров».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.11.20

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