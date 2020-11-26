российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 ноября 2020, 12:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Жириновский предложил сдвинуть учебный год в школах на полтора месяца

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сдвинуть учебный год в школах на полтора месяца. По мнению политика, начинаться учеба должна с 15 октября, а завершаться – 15 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны обвинил чиновников в ухудшении ситуации с коронавирусом. «Это вы виноваты! Те, кто ЕГЭ не отменил, и ввел учебный год с 1 сентября!» – заявил Жириновский на брифинге перед началом пленарного заседания Государственной думы.

Лидер ЛДПР также призвал членов своей фракции в Госдуме внести законопроект о корректировке сроков учебного года – с 15 октября до 15 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.11.20

Врач предостерегла от ношения черных масок. / Индексация пенсий для работающих пенсионеров: депутаты Госдумы от «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд. / Facebook заплатил штраф в 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Индексация пенсий для работающих пенсионеров: депутаты Госдумы от «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд

«Единороссы» в Госдуме отказались удваивать пенсии россиянам с 75 лет

Госдума поддержала законопроект о «черных риелторах», который «принимать нельзя»

«Если уж точно собрались забрать у несчастных стариков пенсии…» В Госдуме предложили вернуть россиянам прежний пенсионный возраст

Никто не решился голосовать против: Госдума окончательно одобрила законопроект о Госсовете

«С качеством жизни граждан и ростом экономики у нас проблемы»: в Госдуме оценили денежно-кредитную политику Банка России

Финансовый кризис: треть российских банков показали свою убыточность

Банк России ждет восстановления экономики в середине 2022 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Наука, Общество, Политика, Россия, Госдума,