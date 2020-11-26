Жириновский предложил сдвинуть учебный год в школах на полтора месяца

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сдвинуть учебный год в школах на полтора месяца. По мнению политика, начинаться учеба должна с 15 октября, а завершаться – 15 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны обвинил чиновников в ухудшении ситуации с коронавирусом. «Это вы виноваты! Те, кто ЕГЭ не отменил, и ввел учебный год с 1 сентября!» – заявил Жириновский на брифинге перед началом пленарного заседания Государственной думы.

Лидер ЛДПР также призвал членов своей фракции в Госдуме внести законопроект о корректировке сроков учебного года – с 15 октября до 15 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.11.20

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