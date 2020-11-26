Госдума приняла федеральный бюджет на предстоящие три года

Сегодня Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 23 годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ одобрили 328 парламентариев, против проголосовали 54 депутата.

«Сегодня Государственная дума подводит итог очень тяжелой работы», – заявил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, поблагодарив все фракции парламента за неравнодушное отношение к главному финансовому документу страны. Он подчеркнул, что в новом бюджете полностью финансово обеспечены, в частности, все указы из послания президента, включая средства на горячее питание школьников.

По словам Макарова, на социальные вопросы в 2021 предусмотрено 26% всех расходов бюджета, на следующие два года – 27% бюджета. «Так этот бюджет социальный или не социальный? Я думаю, цифры говорят сами за себя», – заявил глава думского комитета, отметив, что для борьбы с безработицей выделяется 430 млрд рублей. «И все необходимые средства на борьбу с пандемией», – подчеркнул он.

При этом Макаров опроверг заявления оппозиции о том, что расходы на сферу здравоохранения в стране сокращаются. «Это неправда! Расходы на здравоохранение в следующем году составляют 1 трлн 123 млрд рублей, рост составляет 13%», – заверил он, отметив, что на каждый год только на первичное звено здравоохранения выделяется 90 млрд.

Учитывая, что выступления руководителей фракций в этот раз состоялись до рассмотрения законопроекта в третьем чтении, парламентарии сразу перешли к голосованию. В результате закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-23 годов был принят 328 голосами депутатов при 54 против. Воздержавшихся не было.

Напомним, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его фракция будет голосовать категорически против законопроектов о федеральном бюджете, а также бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда.

Москва, Татьяна Дорофеева

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