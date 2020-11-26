Жириновский не пустит в новую Госдуму депутатов без прививки

В следующий созыв Госдумы не должны депутаты, которые откажутся от прививки от коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«У нас следующий год – год Быка. Чтобы все 450 депутатов как быки работали следующий год! И Вячеслав Викторович, – обратился Жириновский к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, – 90% из них должны быть в следующем созыве Государственной думы. Хорошо поработаете – хорошо и полопаете в сентябре 2021 года. Кого не допустить сюда? Кто не сделает прививку. Они не хотят заботиться о своем здоровье – как им поручить заботу о здоровье всей страны?»

В свою очередь, председатель Госдумы сообщил, что 21 депутат до сих пор находится на больничной койке, 137 парламентариев перенесли коронавирусную инфекцию.

Предстоящий 2021 год Володин назвал «сложным и непростым», отметив, что в новом федеральном бюджете расходы на здравоохранение увеличены. При этом, подчеркнул он, страна преодолевает сложный период не за счет населения, как было в советские годы, когда граждан принудительно заставляли подписываться на государственные займы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.11.20

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