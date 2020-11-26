«В пенсии россиян ничего не меняется…» В Госдуме назвали пенсионную реформу большой ошибкой

Россияне ничего не выиграли от скандальной пенсионной реформы, доля ВВП на пенсионное обеспечение снижается, а по соотношению этих выплат к прожиточному минимуму пенсионера в 2020 году Россия всего лишь вернулась на уровень 2013 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Парламентарий отметил, что доля ВВП, которая ежегодно направляется на пенсионное обеспечение граждан, в предстоящие три года будет только снижаться. «По доходам в 2020 году она составляет 8,4%, а к 2023 – 8%, то есть снижается, – подчеркнул он. – По расходам еще хуже: 8,6% в 2020, и 7,9% в 2023 году. То есть доля национального дохода, идущая на формирование пенсий, снижается».

Куринный также обратил внимание, что обещанную властями в результате пенсионной реформы тысячу рублей пенсионеры также не получают и не получат – в 2021 году это будет 951 рубль, к 2023 году сумма сократится до 925 рублей.

По словам депутата, если проанализировать отношение пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, то в 2020 году эта цифра составляет 165%. «Такая же она была в 2013 году. То есть фактически в 2020 году мы вернулись к уровню 2013 года по соотношению пенсии к прожиточному минимуму пенсионера», – подчеркнул он, отметив, что «дальше тоже идет снижение, в 2021 году -161%, потом 167% и 164% к 2023 году».

«А если мы будем смотреть в части соотношения к средней заработной плате, коэффициент замещения так называемый, то здесь ситуация еще хуже: 32,9% в 2021 году, 32,5% и 32,1% в 2023 году, – констатировал Куринный. – То есть в пенсии наших граждан, несмотря на очень болезненную пенсионную реформу, которую в этом зале пробивали, ничего практически не меняется».

Как считает депутат, в итоге россияне ничего не выиграли от глобальной, затратной и крайне скандальной пенсионной реформы. «Ничего абсолютно. То, что было сделано, было большой ошибкой, которую необходимо устранять», – подытожил Куринный. Парламентарий призвал фракцию политического большинства в Госдуме согласиться на индексацию пенсий работающим пенсионерам, «на которую требуется всего около 340 млрд рублей». «Это вполне доступная мера», – отметил он, напомнив, что впереди у «единороссов» выборы в Государственную думу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.11.20

Зима откладывается: Москву накроет новая волна тепла. / «Мы сидим с ним, как привязанная собака»: в Киргизии хотят лишить русский язык статуса официального. / Жириновский не пустит в новую Госдуму депутатов без прививки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»