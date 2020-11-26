Госдума одобрила конституционные поправки в Семейный кодекс

Госдума в первом чтении приняла законопроект о приоритете норм Конституции РФ над международными законами, касающихся семейного права. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на массу вопросов, парламентарии поддержали проект единогласно.

Представляя документ, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников обратил внимание, что и СССР, и Россия являются участниками очень многих международных договоров и конвенций по семейному праву. «Мы видим, что в связи с этим стали возникать разные понимания семьи, брака, доступа к частной жизни», – пояснил он. Учитывая, что «железного занавеса» в России сейчас нет, а граждане страны заключают браки с иностранцами, стало возникать большое количество вопросов в этой сфере.

«С теми странами, где существует регистрация однополых браков, которые являются участниками Римской конвенции, где истолкование позволяет заключать вторые и третьи браки, мы, безусловно, будем руководствоваться нашей Конституцией, именно российскими основами правопорядка и нравственности, и в данном случае мы эту проблему здесь решаем», – пояснил Крашенинников.

Между тем законопроект спровоцировал большое количество вопросов у парламентариев. В частности, депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков поинтересовался, считает ли Крашенинников гражданскую регистрацию брака, без церковных обрядов, законным основанием для создания новой семьи. Представитель фракции КПРФ Ольга Алимова попыталась уточнить, встречались ли главе думского комитета международные договоры, которые противоречат основам российского правопорядка и нравственности – и не проще ли выйти из такого договора, чем каждый раз обосновывать приоритет над ним Семейного кодекса РФ.

В ответ Крашенинников заявил, что в странах, с которыми РФ заключила соответствующие договоры, есть норма, по которой рожденный из биологического материала ребенок, достигнув совершеннолетия, вправе узнать, кем являлись его биологические родители. «Это будет противоречить нашим основам нравственности, и мы к этому будем относиться отрицательно», – сказал он.

В этой связи депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что понятие «нравственность» не является юридическим, и поинтересовался, кто будет в каждом случае ее оценивать. «Что соответствует нравственности, что нет, какая это нравственность – какой конфессии, там тоже есть различия», – пояснил он.

«Мы не можем про многоженство, однополые браки вписать это все в Конституции, все вопросы детально, про биологический материал, например, – заявил в ответ Крашенинников. – Мы это здесь написали, потому что такие случаи возникают».

В результате проект закона был принят парламентариями единогласно. Документ был внесен президентом РФ 14 октября в пакете проектов, разработанных во исполнение поправок к Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая редакция статьи Семейного кодекса содержит правило, совпадающее с подходом, закрепленным в Гражданском кодексе РФ: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора».

«Эта норма при определенном ее истолковании может противоречить вступившей в силу новой редакции статьи 79 Конституции РФ. Во избежание этого статью 6 Семейного кодекса РФ предлагается дополнить положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается», – поясняется в документе.

В пояснительной записке также уточняется, что упоминание, помимо Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности «продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».

Москва, Татьяна Дорофеева

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