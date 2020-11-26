«Это издевательство…» В Госдуме усомнились, что чиновники правительства РФ пройдут «тест на человечность»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента прозвучала жесткая критика в адрес чиновников правительства РФ. Как заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, сотрудники Минстроя РФ вряд ли пройдут «тест на человечность». «Иначе как издевательством я такой подход назвать со стороны представителей правительства не могу», – сказала парламентарий в ходе обсуждения в первом чтении законопроектов об обеспечении жильем лиц, оставшихся без него вследствие репрессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госдуму были внесены альтернативные проекты законов, один из которых разработал Минстрой РФ, другой – представители фракции «Справедливая России». Основное различие в документах касается сроков, в которые чиновники должны решить жилищный вопрос семьи репрессированных. Минстрой решил поставить таких граждан в общую очередь на получение квартиры, в которой россияне стоят по 25-30 лет, а «эсеры» предложили дать властям один год с условием, что вместо жилья можно выплачивать компенсацию.

«Речь не идет об улучшении жилищных условий, и не надо спекулировать другими категориями граждан, – строго обратилась Хованская к заместителю министра строительства Никите Стасишину, который в своем выступлении напомнил о праве на жилье других льготных категорий россиян: малоимущих, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ. – Речь идет о возмещении вреда без всяких условий». Депутат подчеркнула, что соответствующее решение принял Конституционный суд, согласно которому ущерб должен быть возмещен безотлагательно.

«Иначе как издевательством я такой подход назвать со стороны представителей правительства не могу», – охарактеризовала Хованская подход чиновников к решению проблемы. При этом речь идет всего о 442 заявителях, пояснила депутат.

«Не полторы тысячи даже, а 442 претендента! Послушайте, мы что, не можем эту проблему закрыть? Цинизм представителей правительства вызывает очень много вопросов. А вообще эти люди тест на человечность-то у нас пройдут? На сопереживание? Ведь [репрессированным] искалечена жизнь, они не имели доступа ни к образованию, ни к нормальным жилищным условиям, ни к другим медицинским и прочим всяким благам, которые дает, например, Москва, Петербург, Краснодар – в основном в эти города возвращаются», – подчеркнула Хованская.

В ответ Стасишин сообщил, что, по данным Минстроя, речь идет об 1 628 заявителях. «Нас ничего не пугает. Мы просто опасаемся, что количество граждан [после принятия закона] увеличится кратно», – заявил он.

После серии вопросов к представителю Минстроя, слово попросил коллега Хованской по фракции, экс-сотрудник КГБ Николай Рыжак. «Пора прекращать нам антисоветскую риторику, которая скрытно, не скрытно, но продолжается в обществе, – заявил он. – Не кажется ли вам, что мы эксплуатируем эту тему, и в дальнейшем это может привести к появлению очередной категории людей, которая потребует возмещения материального ущерба?» Замминистра возразил, что Минстрой должен исполнить решение Конституционного суда, а помимо этого – сделать все что необходимо и возможно для обеспечения жильем очередников.

Между тем, еще один депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг обратил внимание, что репрессированные не доживут до того момента, когда до них дойдет общая очередь по версии Минстроя. «С того времени, как их репрессировали, прошло минимум 75 лет. Они что, бессмертные, что ли? У нас элексир этот изобрели?» – возмутился он.

«Правительственный законопроект в полном объеме выполняет решение Конституционного суда», – возразил ему замглавы комитета по труду Михаил Терентьев.

В результате рейтингового голосования документ правительства получил 280 голосов в поддержку и 20 против, законопроект Хованской подержали лишь 99 парламентариев. Таким образом, первое чтение в Госдуме прошли предложения Минстроя.

Москва, Татьяна Дорофеева

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