Попытка насильственного свержения власти: в Армении около 50 участников протеста стали фигурантами уголовных дел

В Армении около 50 человек стали фигурантами уголовных дел об организации массовых беспорядков и попытке насильственного изменения конституционного строя. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) страны.

«Возбуждены уголовные дела в отношении около 50 участников или организаторов беспорядков, из которых 18 находятся под стражей. К остальным были применены меры, не связанные с лишением свободы», – уточнили в СБН.

В сообщении спецслужбы также отмечается, что установлены личности более 250 участников беспорядков, при этом их значительное число составили сторонники экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также члены оппозиционных партий.

Как сообщал «Новый День», протесты в Армении начались после подписания мирного соглашения по Карабаху. В ночь на 10 ноября недовольные граждане прорвались в здание парламента и устроили погром, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян – участники беспорядков вытащили его из машины и избили. Он был госпитализирован с травмами.

Только в первый день было задержано от 100 до 130 человек.

В протестном движении объединились представители 17 оппозиционных партий. 16 ноября в парламент прибыл Пашинян, однако парламентская оппозиция бойкотировала заседание. В тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил, что необходимо провести внеочередные выборы, «чтобы не допустить потрясений».

Сам Пашинян заявил, что покидать свой пост не собирается. Он также подчеркнул, что пошел на подписание договора после неоднократных просьб армянских военных.

Ереван, Александра Быстрицкая

Ереван. Другие новости 02.12.20

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