Будущее Пашиняна предрешено: премьер-министру Армении придется уйти в отставку

В ближайшие несколько недель премьер-министр Армении Никол Пашинян будет вынужден уйти в отставку на фоне массовых акций протеста. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, начавшиеся аресты оппозиционных лидеров, не помогут нынешнему главе республики удержать власть. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Обстановку в республике можно назвать очень напряженной. Рейтинги Пашиняна стремительно рухнули. Связано это непосредственно с недовольством народа Армении пописанным соглашением по Карабаху. Сейчас мы видим акции протеста. Учитывая, что Пашинину нечего предложить, чтобы восстановить свои позиции, его политическое будущее, скорее всего, выразится в том, что в ближайшие несколько недель ему придётся уйти в отставку под давлением», – сказал Фетисов.

По его оценке, сейчас Пашинян пытается оттянуть неизбежное развитие событий. «Сейчас ему на руку играет раскол оппозиции. Но, рано или поздно, она начнет объединяться и выступит единым фронтом, лоббируя своего кандидата. Сейчас премьер-министр Армении использует методы, чтобы оказать давление на оппозицию и лишить возможности договариваться друг с другом (аресты и возбуждение уголовных дел)», – отметил политолог.

«Как показывает опыт, за счет наличия в Армении тесных связей между кланами на место задержанного приходит условный преемник, который способен договорится с другими. Это только отсрочит уход Пашиняна, но сделает его неизбежным», – подчеркнул Фетисов.

Эксперт полагает, что в результате премьерство Пашиняна закончится так же, как и начиналось. «Вырастет протестная активность. Самый вероятный сценарий – Пашиняну придется уйти на фоне масштабных протестов. Как он приходил к власти, на таком же фоне придется уйти», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», протесты в Армении начались после подписания мирного соглашения по Карабаху. В ночь на 10 ноября недовольные граждане прорвались в здание парламента и устроили погром, требуя отставки премьер-министра. Пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян – участники беспорядков вытащили его из машины и избили. Он был госпитализирован с травмами.

Только в первый день было задержано от 100 до 130 человек.

В протестном движении объединились представители 17 оппозиционных партий. 16 ноября в парламент прибыл Пашинян, однако парламентская оппозиция бойкотировала заседание. В тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил, что необходимо провести внеочередные выборы, «чтобы не допустить потрясений».

Сам Пашинян заявил, что покидать свой пост не собирается. Он также подчеркнул, что пошел на подписание договора после неоднократных просьб армянских военных.

Сегодня стало известно, что в Армении около 50 человек стали фигурантами уголовных дел об организации массовых беспорядков и попытке насильственного изменения конституционного строя.

Кроме этого, по данным СНБ республики, были установлены личности более 250 участников беспорядков – значительное число составили сторонники экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также члены оппозиционных партий.

Москва, Александра Быстрицкая

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