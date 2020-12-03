«Не думаю, что кто-то вкладывает деньги в Россию ради позитивных процессов»: комитет Госдумы поддержал законопроект о физлицах-иноагентах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, дающий право признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлица. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, члены комитета поддержали единогласно.

Минюст полностью поддерживает концепцию законопроекта, заявил в ходе обсуждения заместитель министра юстиции Олег Свириденко, пояснив, что российское законодательство является очень либеральным, позволяющим «работать всем, во всем и как хочу».

При этом чиновник предложил авторам документа ориентироваться не на финансирование иноагентов, а на получаемые ими из-за рубежа блага. «Это могут быть всевозможные консультации, услуги, любые иные действия, – пояснил Свириденко. – Сейчас деньги это очень просто. <…> Это не только прямые деньги, это самое простое, что можно сейчас выяснить. Гораздо сложнее выяснить, как он получает не только деньги. Анализ сумм важен, конечно, но он не самый важный».

По официальным данным, в России на 1 сентября 2020 года зарегистрировано 210 633 НКО, 192 из них – в качестве иноагентов, уточнил замминистра юстиции.

«Что касается финансирования: общий объем всех НКО – 214 млрд 200 тысячи за два года и 9 месяцев, – отметил Свириденко. – Объем зарубежного финансирования НКО, выполняющего функции иностранных агентов, – 2 млрд 204 тысячи 200 рублей. Видите, какая разница – 214 млрд и 2 млрд. Видимо, есть какая-то возможность нивелировать эти потоки. Все это нужно изучать. Может быть, они работают добросовестно».

Представитель минюста предложил также добавить в законопроект пункт о сроках, в которые иноагент обязан будет направить уведомление о своем статусе. По истечении этих сроков должна наступать ответственность.

В свою очередь, глава думского комитета Василий Писарев напомнил, что в России «институту иноагентства» всего 8 лет после появления НКО, который активно начали заниматься политической деятельностью. «Политическая деятельность – это не только выборы, это и организация массовых мероприятий, политических акций, это шествия, митинги, это тоже относится к политике, – отметил он. – Если митинг организован за счет другого государства, то люди должны понимать это. Это деятельность, связанная с тем, чтобы давить на правительство и требовать принятия или отмены того или иного закона, или изменения закона».

«Какие задачи [иноагент] выполняет на территории нашей страны? Понятно, что не в интересах нашей страны эта задача явно, если твоя работа финансируется зарубежными источниками, – заявил Пискарев. – Не думаю, что кто-то вкладывает деньги в Россию с тем, чтобы здесь были позитивные процессы».

Новый законопроект Пискарев назвал «правильным и добрым делом для страны, для людей наших» и призвал коллег вынести документ в повестку дня осенней сессии Государственной думы и поддержать его. Члены комитета единогласно одобрили это предложение.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что сейчас из-за пробелов в законодательстве фактически отсутствуют механизмы контроля за деятельностью общественных объединений, в том числе спонсируемых из-за рубежа и участвующих в политических акциях на территории РФ. В этой ситуации авторы документа предложили обязать организации, не зарегистрированные в качестве юрлица, так же как НКО-иноагенты, уведомлять об этом власти.

«Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, – говорится в пояснительной записке. – На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании».

Во всех материалах таких организаций, в том числе опубликованных в СМИ, должны будут появиться указания на то, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента. Такой же механизм предложено ввести и для физлиц, «которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Эти россияне не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а будут лишены права быть допущенными к государственной тайне.

Москва, Татьяна Дорофеева

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