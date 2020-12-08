Жириновский демонстративно покинул зал заседаний Госдумы, назвав его «красной зоной»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседаний нижней палаты парламента, объявив его «красной зоной». «Я вот сейчас выступил, и покидаю зал, считаю, что зал – это «красная зона»», – заявил он, упрекнув депутатов в несоблюдении санитарных мер.

«Я перейду в зеленую зону здесь же, в здании Государственной думы, – сказал Жириновский. – Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам».

«Постоянное несоблюдение санитарных мер, поход к прессе – вся фракция стоит без масок, – упрекнул лидер ЛДПР коммунистов. – Потом мы заходим после них дышать этой отравой».

Комментируя это заявление, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в зале заседаний все руководители фракций находится в масках. Без средств индивидуальной защиты работает только сам председатель нижней палаты парламента, которому коллеги разрешили такое отступление от санитарных мер. «Но должен вам сказать, на сегодняшний день у нас на больничной койке 15 депутатов, – сообщил Володин. – А всего переболело и у которых сегодня есть антитела по итогам экспресс-анализов – 144 депутата. 30% депутатского корпуса переболели ковидом».

По его словам, исходя из предыдущих данных, можно сказать, что сегодня в Годсуме минимальное количество госпитализированных парламентариев. «Максимум было 42 депутата одномоментно, – отметил Володин. – Но то не значит, что надо игнорировать требования».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.12.20

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