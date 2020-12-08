«Непонятно, зачем это делается…» Госдума одобрила законопроект о порядке формирования Совета Федерации

Сегодня нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект о порядке формирования Совета Федерации, при этом отклонив все поправки оппозиции. В частности, речь идет о попытке ввести запрет на членство в Совете Федерации граждан, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ко второму чтению законопроект профильный комитет предложил принять только одну поправку, авторами которой выступили председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас. К отклонению было рекомендовано все 17 поправок, подготовленных представителями фракции КПРФ. В частности, речь идет о полном запрете на членство в Совете Федерации лицам, которые когда-либо были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Непонятно, кого пытаются в Совет Федерации направить, – заявил депутат от компартии Алексей Куринный. – Если там пытаются создать новую бандитскую малину, чтобы туда пришли лица, которые отсидели, <…> непонятно, зачем это делается, и кого мы хотим в итоге в нашем Совете Федерации получить».

«У нас уже есть такой запрет, – возразил ему Крашенинников. – Не может претендовать на осуществление полномочий сенатора гражданин РФ, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий непогашенную судимость. Нам кажется, что этого достаточно, предлагаем отклонить».

После того после отклонения поправки Куринной указал на ошибку в рассуждении коллеги. «Очень неудобно вас поправлять, – пояснил он. – Но [в тексте сказано]: осужденный и имеющий непогашенную судимость, то есть, и то, и другое. После того, как судимость погашена, через определенное количество лет насильник и педофил может стать членом Совета Федерации. Вы это допускаете сегодня, то ли сознательно, то ли по невнимательности. Действующая редакция запрещает, а вы разрешаете».

Отклонена была также поправка, закрывающая дорогу в Совет Федерации бывшему президенту, если он владеет имуществом за рубежом.

Кроме того, большинство в Госдуме решило оставить возможность попасть в Совфед чиновникам, военным, представителям ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии, которых коммунисты предложили также не пускать в верхнюю палату парламента. «Вот среди нас Василий Иванович Пискарев всю свою жизнь отдал служению стране, работая в разных должностях в органах прокуратуры, и с должности прокурора субъекта перешел в Следственный комитет, с должности первого зампредседателя Следственного комитета был избран в Госдуму, – упрекнул коммунистов спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Ирина Анатольевна Яровая, Валеев, Поклонская, и нами уважаемый Синельщиков Юрий Петрович – он же усиливает всю фракцию КПРФ своим профессионализмом. А вы берете и перечеркиваете для него возможность быть в Совете Федерации. Что же вы делаете? Это же профессионалы высочайшего уровня! Задумайтесь, к чему могла привести череда поправок, если бы они были приняты, если бы Крашенинников пошел на поводу? Это бы выхолостило профессионалов из Совета Федерации!»

В итоге большинством голосов Госдума приняла вариант законопроекта, предложенный комитетом по государственному строительству.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.12.20

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