«Разрешить только Спортлото...» Госдума дала добро на создание Единого регулятора азартных игр

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании в России Единого регулятора азартных игр. Один из авторов документа – депутат от «Единой России» Игорь Станкевич заявил, что его инициатива повышает контроль и прозрачность работы букмекерских контор и поможет увеличить финансирование российского спорта.

Согласно проекту закона, публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» будет работать не за счет бюджета, а получать средства из тех же отчислений букмекерских контор и тотализаторов. Документ предполагает создание единого центра ставок на спорт, и увеличение базы, с которой выплачиваются средства в спортивные федерации.

«Зачем нужен компенсационный фонд в этом законопроекте, – поинтересовался депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. – По моим оценкам будет составлять миллиарды рублей».

«Он и сегодня существует, этот компенсационный фонд, он связан с СРО, – ответил Станкевич. – СРО сегодня две, у каждой есть этот фонд. Все, что есть в СРО, объединяется в одну систем». Эти средства идут на компенсацию нестандартных ситуаций.

В случае с букмекерскими контрами речь идет о «некоем страховании», добавил коллега Станкевича по партии Андрей Ветлужских. Поэтому нужен такой фонд, из которого можно взять средства в случае, если участник СРО не может рассчитаться. На данный момент в каждом из двух фондов находится по 300 млн рублей. «Это только на риски, когда проигравший не смог заплатить», – пояснил он.

В ходе дискуссии депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков предложил кардинальный вариант решения вопроса – вообще запретить азартные игры. «Сейчас масса граждан бросилась играть на биржу, на акциях, – обратил внимание он. – Все эти букмекеры то же самое, только играют не на акциях, а на живых людях, на спортсменах. Загнанных лошадей у них там пристреливают, не правда ли? В основе всего этого лежит древний человеческий порок – алчность. Мы сидим – а денежки идут. Может быть, прекратить это безобразие и не тратить здесь время. Сделать, как было раньше при советской власти: все это запретить. Потому что в итоге все это ведет к разврату общества».

«А разрешить только Спортлото?» – под смешки в зале поинтересовался вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Депутат Ветлужских в ответ на революционное предложение отметил, что такая дискуссия уже была, когда обсуждался законопроект о финансировании спорта за счет деятельности букмекеров. «И представители вашей фракции не только поддержали, но кажется, даже были в числе соавторов, – обратился он к Молякову. – Если уже инструмент существует, давайте сделаем его цивилизованным».

Тем не менее, депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов также выступил против законопроекта, пояснив, что документ фактически вводит налог для букмекеров, который «пойдет не в бюджет, а в мини-частную компанию, хоть она и называется публично-правовой». «Очень похоже, что создается некий «свечной заводик» для определенного круга людей», – сказал он.

Однако инициаторы поправок заверили его, что о «свечном заводике» можно было говорить ранее, потому что платежи были непрозрачны.

При этом авторы законопроекта не смогли назвать сумму, которая поступила за последний год от букмекерских контор на развитие спорта. «Вынужден сказать, что получить цифры, которые соответствуют действительности, несколько сложно, – признал Станкевич. – У нас 35-40% – это нелегальный бизнес. Поэтому слова «контроль и прозрачность» являются основными». По имеющейся информации, в 2018 году сумма ставок на спорт в России составила 1 трлн 150 млрд рублей, а доход, признанный букмекерами – 130 млрд рублей. «Существующая формула предполагает, что 5% от этого дохода пойдут в целевые отчисления, – сказал Станкевич. – Значит, должно быть как минимум 6,5 млрд рублей. Докладываю: в реальности 806 млн. Это ненормально. Непрозрачность, не открытость совершаемых действий приводит к тому, что фактически за 2018 год сумма оказалась в восемь раз меньше».

В этой ситуации, как заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, чтобы сделать этот бизнес прозрачным, надо просто установить на него государственную монополию. «Пускай все эти дармовые деньги поступают в бюджет», – пояснил он, но эта идея восторга у соавторов законопроекта не вызвала.

В заключение Станкевич сообщил, что в 2016 году все букмекерские конторы истратили на рекламу на ТВ 285 млн рублей, в 2018 год – уже 1 млрд рублей, в 2019 год – 5 млрд рублей. Кроме того, еще 6 млрд букмекеры в 2019 году потратили на спонсорские контракты. «То есть 11 млрд идет на пропаганду букмекерских контор, но на поддержку спорта – 1,2 млрд, – рассказал он. – Давайте подумаем, для кого это все существует, спорт для букмекеров?»

Законопроект, предполагающий рост финансирования детского и профессионального спорта, при голосовании в первом чтении «эсеры» поддержать отказались, пояснив, что идея в документ заложена благая, однако исполнение подкачало. В результате за документ проголосовал 301 депутат, воздержались 11.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения вносятся в схему расчета исчислений на развитие спорта. Так, сейчас база определяется по правилам, утверждаемым правительством РФ, и определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. «Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. В проекте база расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы», – говорится в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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