«У ВЭБа убытки, а они все в шоколаде – собачек возят на самолетах»: в комитете Госдумы обсудили идею урезать зарплаты глав госкорпораций

Комитет Госдумы по труду и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, ограничивающий размер зарплаты руководителей госпредприятий и госкорпораций уровнем годовой зарплаты президента РФ. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что за последние семь лет госрасходы на содержание главы государства возросли в пять раз.

Выступая на заседании комитета, один из авторов законопроекта – депутат от «Справедливой России» Олег Нилов пояснил, что в документе речь идет о компаниях и организациях, где доля государственного участия превышает 50%. «Эсер» отметил, что, согласно нововведению, максимальный размер оплаты труда руководителей таких предприятий не будет выше среднего дохода президента РФ за предыдущий год, включая все поощрительные выплаты. «Не может быть государственного мужа в стране, который по каким-то соображениям получает в качестве зарплаты больше, чем президент страны», – подчеркнул Нилов.

Кроме того, парламентарии предложили привязать зарплату руководства госкомпаний к средней зарплате сотрудников предприятия, из расчета один к восьми. «То есть если 50 тысяч средняя зарплата, то максимум может быть 400 тысяч зарплата руководителей этого предприятия, банка, корпорации», – отметил Нилов.

При этом «эсеры» сочли необходимым лишить правительство РФ права утверждать перечни организаций, не подпадающих под такое регулирование, «потому что у правительства есть сегодня постановления, с помощью которых они обходят здравые принятые нами законы в этой части».

Между тем представители «Единой России» высказались против такой инициативы. В частности, депутат Сергей Вострецов обратил внимание, что аналогичный законопроект «эсеры» уже пытались провести через Госдуму в 2017 году, однако он был отклонен. В то же время парламентарий признал, что правительство своим постановлением выводит часть предприятий из-под действия закона о максимальном размере оплаты труда директоров госкомпаний. Так, из 15 тысяч федеральных государственных учреждений в это постановление вписаны 56, из 900 ФГУП – 76. В этих учреждениях разница между средней зарплатой сотрудника и директора может превышать 15-кратную, а соответствующее постановление утверждает профильный вице-премьер.

«У нас задача подтянуть уровень зарплаты работников – государственных или негосударственных. А тут мы все на президенте…» – отметила депутат от «ЕР» Валентина Кабанова.

«Чтобы подтянуть зарплаты, надо же сэкономить на чем-то, – возразил Нилов. – Вот тут я и предлагаю – в десятки раз сократить руководителям, которые не обеспечили рост зарплаты на своих предприятиях. Все же просто: обеспечьте рост средней зарплаты работников, и ваша – тоже вырастет».

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны обратил внимание, что расходы на обслуживание президента за последние семь лет возросли в пять раз. «Это же тоже надо учитывать, – пояснил он. – И как вы смотрите на то, чтоб во втором чтении, если будет принят ваш закон, запретить платить дивиденды руководителям компаний, где отмечены убытки? Для справочки: у нас у ВЭБа за этот год убытки уже 56 млрд, а за прошлый показаны 175,8 млрд. А они все в шоколаде ездят, собачек возят на самолете».

«Я поддержу такую инициативу», – пообещал Нилов. По его словам, во многих западных странах пропорции соотношения зарплаты руководителя к средней по госпредприятию равны 1 к 4 или 1 к 5. «Мы предлагаем – давайте начнем с 1 к 8», – предложил он.

Тем не менее, депутат от «ЕР» Светлана Бессараб со знанием дела заявила, что законопроект «эсеров» проблему не решит, поскольку основную часть вознаграждения руководители госкорпораций получают не за счет зарплаты, на которую «достаточно большие налоги налагаются, в том числе сейчас повышенный налог свыше 5 млн рублей». «Вы заплатите 45,2% на эту заработную плату, кому это нужно? Все получают вознаграждения в качестве членов правления, советов директоров госкорпораций, иных исполнительных органов и организаций, и получают его в виде вознаграждения, это не заработная плата, это нельзя отнести к фонду оплаты труда», – заявила она.

В результате комитет Госдумы по труду принял решение вынести законопроект на пленарное заседание нижней палаты парламента, однако рекомендовал его отклонить.

Москва, Татьяна Дорофеева

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