«Против нет, воздержавшихся нет…» Госдума со скандалом снова отказалась принимать закон о дистанционном образовании

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутаты со скандалом сняли с рассмотрения резонансный законопроект о дистанционном образовании, который в ноябре уже был исключен из повестки из-за отсутствия широкого общественного обсуждения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за скорейшее принятие этой инициативы высказался только лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

С предложением снять с рассмотрения законопроект о поправках в закон об образовании предложила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Парламентарий заявила, что с тех пор, как документ был снят из повестки дня в предыдущий раз, в нем практически ничего не изменилось. «Предлагаю снять, потому что сегодня несвоевременно рассматривать этот вопрос», – заявила Ганзя.

Депутата поддержал ее однопартиец Валерий Рашкин. По его словам, на 10 декабря в нижней палате парламента назначено заседание за круглым столом, посвященное дистанционному образованию. Заявки на выступления уже оставили председатели всех думских фракций. «Этот вопрос будет подробно обсужден», – заверил он, подчеркнув, что проект закона внесен вновь в том же виде, что прежде уже вызвало «колоссальное возмущение у родителей всей страны». «Мы считаем, что сейчас его не надо рассматривать, его подробно обсудят все фракции на круглом столе», – заключил Рашкин.

Спикер Госдумы также выразил сомнения в необходимости рассматривать этот законопроект. «А как получилось, что при отсутствии консенсуса такой резонансный законопроект мы без слушаний выносим на рассмотрении в Государственную думу? – отметил он. – Давайте мы, может быть, послушаем профильный комитет? Что у нас произошло? Да, конечно, есть ограничения, связанные с пандемией, но вопросы резонансные, касающиеся граждан, надо обсуждать. И здесь отговорки, и где-то даже правильные аргументы, что ряд коллег болеет или работники аппарата находятся на самоизоляции или на больничном, не могут быть объяснением, почему мы этот законопроект выносим на пленарное заседание».

Председатель комитета Госдумы по науке и образованию, депутат от «ЕР» Вячеслав Никонов сообщил, что готов снять законопроект с рассмотрения, поскольку «никакой острой актуальности [его принятия] не существует».

Однако спикера это не устроило – он решил публично выяснить, каким образом законопроект вновь оказался в повестке дня, и с вопросами обратился уже к своим коллегам из фракции «Единой России». «Вы своих коллег-то слышите, зачем мы ставим в повестку?» – резко спросил он.

«Мы не настаивали на этом законопроекте, профильный комитет вынес этот вопрос на совет Думы, и совет вынес его в повестку. При чем здесь фракция «Единой России»?» – возмутился в ответ лидер думских «единороссов» Сергей Неверов.

«Это еще раз подчеркивает, что вопросы надо обсуждать и в рамках фракции, и в рамках комитетов. А так получается, что все приходит на пленарное заседание», – возразил Володин, и обратился уже к своему первому заместителю Александру Жукову с вопросом, зачем резонансный законопроект был включен в повестку дня.

Жуков, в свою очередь, с раздражением посоветовал коллегам вносить предложения по повестке дня на заседании совета Думы. «А когда с голоса начинается, это вносит сумбур и сумятицу», – заявил он. «С голоса начинают вносить, если нет возможности обсудить это в рамках комитета, или члены совета не предлагают то, что от них хочет слышать депутат фракции», – подчеркнул Володин, и предложил высказать позицию по спорному законопроекту вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. «Если мы будем делать вид, что ничего не происходит, мне кажется это неправильно, – ответил тот. – Согласен с коллегами, которые предложили отложить этот вопрос, давайте проведем слушания».

В итоге после перепалки парламентарии решили обсудить законопроект о дистанционном образовании с родительской и учительской общественностью, а также учесть мнение врачей, которые работают в ситуации пандемии.

Предложение снять с рассмотрения законопроект единогласно поддержали 394 парламентария. «Против нет, воздержавшихся нет, – подытожил Володин. – Решение принято единогласно. Коллеги, это всем нам укор. Вам спасибо. Видите, консенсус – все фракции высказались, и все считают, что надо снимать этот вопрос с рассмотрения».

Однако на этом обсуждение не закончилось. Слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и объяснил, почему вопрос о снятии «сырого» проекта закона из повестки дня не был решен на заседании совета Думы. «На совете Думы не хотят обсуждать, потому что там нет прессы», – заявил политик, и сообщил, что родители «не хотят дистанционное образование – [потому что] не с кем оставить детей, надоели эти дети родителям, пусть уходят в школы».

«Мы работу делаем для своей страны, а не для показа в СМИ», – заявил в ответ спикер Госдумы. Володин обратил внимание, что до принятия подобного закона надо выяснить, насколько готова учительская общественность к переходу на дистанционную работу, и есть ли вообще в стране возможности полноценного удаленного обучения. «У кого-то есть связь, интернет, у кого-то нет, – пояснил он. – Мы с вами знаем разные случаи, в том числе, когда на деревья залазят и оттуда пытаются поймать сигнал. Зимой чем это закончится? Мы хотим защитить от пандемии, а они воспаление схватят на дереве, куда залезли в поисках сигнала».

Как сообщал «Новый День», законопроект о дистанционном образовании был внесен в Госдуму членами Совета Федерации во главе с Лилией Гумеровой. Инициатива вызвала резкое неприятие в обществе, родители школьников по всей стране массово собирают подписи под обращениями к президенту РФ с просьбой отказаться от дистанционного обучения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.12.20

В Туле задержали готовившего теракт в учебном заведении юношу. / В России второй день подряд выявляют менее 27 000 заболевших Covid-19. / Возможная утечка данных о ковид-москвичах: власти начали проверку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»