«Нужны меры, от которых человек содрогнется»: Госдума решила ввести наказание за оборот «веселящего газа»

Закись азота, которую активно продают в Интернете как альтернативу алкоголю и легким наркотикам, будет объявлена вне закона. Соответствующие законопроекты в первом чтении сегодня приняла Государственная дума.

Представляя документы, соавтор инициатив депутат Наталья Костенко обратила внимание, что за последние годы в России было зафиксировано несколько случаев смертей молодых людей из-за отравления веселящим газом, или закисью азота. На данный момент его продажа не запрещена, и многочисленные продавцы регулярно привозят воздушные шарики с газом к ночным клубам и зданиям, где проходят молодежные вечеринки.

«Рынок приобрел все признаки индустрии, – подчеркнула Костенко. – На первом этапе распространяли среди посетителей ночных клубов и дискотек, в машинах лежали баллоны, газ фасовали в шарики. Сейчас распространяют через Интернет».

По ее словам, газ рекламируют как безвредное средство, а многочисленными поставщиками в Москве гарантируется круглосуточная доставка в самые короткие сроки от 30 минут до часа. «Стоит это удовольствие от 500 до 2,5 тысячи рублей», – уточнила депутат, пояснив, что из трех видов закиси азота – медицинского, пищевого и технического – ограничен только оборот первого. Состав у всех идентичен, газ не имеет запаха, и человек легко может получить передозировку. При этом закись азота быстро улетучивается, и тесты чаще всего не показывают наличие ее в организме.

«Оценить реальный масштаб гибели людей от закиси азота невозможно», – констатировала Костенко, пояснив, что авторы законопроектов предлагают запретить продажу физлицами закиси азота для целей, не связанных с медпомощью и предпринимательской деятельностью, а также запретить рекламу и пропаганду потребления этого газа. За нарушение парламентарии считают нужным установить наказание в две тысячи рублей для физлиц, до 20 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юрлиц от 50 тыс до 150 тыс рублей.

Инициатива вызвала оживленное обсуждение в зале. Парламентарии заявили, что человек, знакомый со школьным курсом химии, веселящий газ может получить даже дома. «Нам неизвестны слухи производства закиси азота в домашних условиях, мне кажется это невозможно в принципе», – отозвалась Костенко.

«Зачем собаке рубить хвост по чуть-чуть – то закиси, то газ для подогрева консервов, который люди нюхают?» – спросил депутат от КПРФ Алексей Куринный, и предложил разом запретить свободный оборот газов целым списком, который впоследствии можно будет пополнять.

«Любое по сути химическое вещество может стать одурманивающим, если его с этим прицелом использовать», – сообщила Костенко, пояснив, что авторы согласны с идей составить некий список веществ, который можно будет пополнять по мере появления на рынке новых «изобретений».

Депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков со своей стороны заявил, что сейчас меры наказания за оборот наркотиков и подобных газов слишком мягкие. «Проблема и с наркотиками и газами зашла слишком далеко. Видимо, надо применять меры, при мысли о которых человек просто содрогнется. Иначе мы вымрем», – сказал он, и посоветовал коллегам посмотреть фильм «Девушка с татуировкой дракона», где «ясно показано действие закиси азота». «Это об удовольствиях нахаляву – дохнул и хорошо», – объяснил он.

Коллега Молякова по фракции Олег Нилов потребовал сделать наказание за оборот закиси азота не административным, а уголовным. «А для разработчиков, «физиков и химиков» должна быть очень строгая ответственность, вплоть до высшей меры, это творчество должно быть наказано самым строгим образом, – заявил он. – Я считаю, надо распространить закон в обратную сторону – на тех, кто попался при отсутствии этого закона. Чтобы они знали: что бы они ни изобретали, рано или поздно, это вещество будет признано наркотиком. Пусть это только через год или два выяснится, но ответственность на них будет распространена все равно».

Представители фракции КПРФ тоже предложили ужесточить меры ответственности. «Мягкость этих норм, по нашему мнению, только узаконивает этот порок, они не решат проблемы», – сказал депутат Николай Коломейцев, напомнив, что «наркомания уже приобрела ужасающие размеры». «Нам надо зрить в корень, и принимать законы, которые пресекают это на корню», – предложил он.

Костенко поблагодарила коллег за предложения и призвала их самих активно принимать участие в доработке законопроекта. Документы в итоге были приняты в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.12.20

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