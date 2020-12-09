«Железный занавес»: Госдума одобрила Интернет-блокировку за «цензуру в отношении российских СМИ»

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о замедлении трафика и блокировке ресурсов, в том числе зарубежных порталов, которые блокируют контент российских СМИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты из думской оппозиции предупредили, что такие меры приведут к молодежным протестам, и сравнили ситуацию с «железным занавесом».

Представляя законопроект, один из его авторов, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что документ подготовлен группой парламентариев и сенатором Алексеем Пушковым «в связи с обращениями в наш адрес Роскомнадзора и общественных организаций», которые «глубоко озабочены ситуацией, которая носит все более массовый характер».

Речь идет о случаях, когда страницы и каналы российских СМИ в соцсетях и на популярных хостингах блокируются «немотивированно», заявил Хинштейн и назвал это «цензурой, ограничением по политическому или иному принципу». По его словам, за последние месяцы было отмечено около 20 таких фактов – при этом он отказался их перечислять.

Парламентарий напомнил о конституционном праве россиян собирать и получать информацию, и пояснил, что новый законопроект разработан во избежание таких «фактов Интернет-цензуры». «Государством будет формироваться перечень владельцев ресурсов, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ, гарантирующих, в том числе, свободу массовой информации, – пояснил Хинштейн. – Этот реестр будет вестись Роскомнадзором и формироваться генпрокурором или его заместителем, которые будут проводить соответствующую проверку».

Решения по результатам проверок генпрокурор должен будет выносить по согласованию с МИД, чтобы были оценены внешнеполитические риски, потому что «такие факты Интернет-цензуры зачастую происходят со стороны иностранных Интернет-площадок». В свою очередь, Роскомнадзор после этого включает площадку в реестр и направляет ей уведомление с предложением устранить нарушение. Если владелец ресурса не соглашается, по новому законопроекту площадке могут замедлить трафик на территории РФ, или полностью заблокировать. Хинштейн выразил уверенность, что этот законопроект поможет России создать «механизм защиты прав и свобод наших граждан и российских СМИ».

Против такого способа «защиты прав россиян» выступила фракция ЛДПР. Депутат Андрей Кузьмин поинтересовался у Хинштейна, каким образом россияне смогут получать информацию, реализуя свое конституционное право, с иностранного ресурса, который окажется заблокирован по новому закону. «Это цензура получается уже с нашей стороны, – подчеркнул он. – Нас цензурируют, а мы закрываем «железный занавес» и закрываем получение информации. На это направлен ваш законопроект?»

«Нет, и я делаю вывод, что вы наш законопроект не читали!» – обиделся Хинштейн. По его словам, блокировка является крайней мерой, «на которую как мы рассчитываем, государство идти не будет». «Никто не хочет, чтобы был заблокирован Youtube, социальные сети, Google на территории нашей страны. Более того, обсуждать, как это будет выглядеть, как это технически реализовать, и обсуждать, как это сделать – хотя это достижимо – сейчас все равно, что обсуждать последствия удара ядерной ракеты по Вашингтону, – заявил Хинштейн. – Есть сегодня такая техническая возможность у Российской Федерации? Да, есть. Мы верим в возможность такого ракетно-ядерного удара? Нет, не верим. Нужны ли нам такие силы сдерживания? На этот вопрос вы ответите сами, путем голосования по этому закону».

Между тем представители фракции ЛДПР спрогнозировали массовое недовольство молодого поколения россиян после внезапного для них «замедления трафика» Youtube, Google, Twitter или Facebook. Даже если российские каналы – например, «Спутник», – появятся в соцсетях, их никто не будет смотреть, потому что площадки будут убирать их из трендов, отметил депутат Василий Власов.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны выразил возмущение, что таким образом «мы пытаемся диктовать условия частным компаниям, в то время как своим государственным компаниям мы такие условия выставить не можем». «Почему Первый канал не показывает КПРФ? Или «Справедливую Россию»? Или ЛДПР? По тем же самым условиям? Это цензура по политическим мотивам? Да. Будет ли он работать тогда и по государственным информационным ресурсам, которые в принципе, если четко следовать вашему закону, могут подпасть под его действие?» – задал вопрос парламентарий.

Хинштейн в ответ заявил, что эта тема не имеет отношения к законопроекту, а он лично не видит никакой цензуры по отношению к КПРФ, потому что коммунисты часто участвуют во всевозможных программах на телевидении. Если же кого-то из КПРФ не приглашают в эфир, то вовсе не из-за цензуры, а потому, что эти люди не представляют интереса для СМИ сами по себе.

В ходе дискуссии депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, выразил сожаление по поводу того, что докладчик не стал перечислять те 20 случаев нарушения прав граждан РФ, о которых говорил. Парламентарий напомнил о вопиющей случае с публикацией скандального твита официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. «Вот эту мерзость не заблокировали, не написали, что это неприлично. Приведите, пожалуйста, хотя бы еще один пример, какую общественно значимую информацию блокируют те люди, против которых вы закон продвигаете? Что такого они хотели сказать, а эти супостаты их заблокировали?» – поинтересовался он.

Хинштейн в ответ вновь заявил, что данный случай никакого отношения к его проекту закона не имеет, однако он лично считает, что основания для блокировки тогда были. После этого упрекнул Иванова в том, что ему, в отличие от большинства депутатов, неизвестны более 20 фактов, зафиксированных Роскомнадзором. В частности, сообщил он, речь идет «о блокировке канала «Москвы 24», удалении канала «Царьград» с Youtube, закрытие аккаунтов в Appstore на территории Украины канала НТВ, блокировка РТ, ограничение по возрастному принципу ряда фильмов, сделанных российскими журналистами – например, ленты про Беслан Александра Рогаткина», и других.

В итоге коммунисты пришли к выводу, что «такой вариант защиты прав граждан вызывает много вопросов». Депутат Куринный напомнил историю с безуспешными попытками Роскомнадзора заблокировать «Телеграм», и предупредил о возможных международных конфликтах. «Фракция КПРФ не видит возможности поддержать этот законопроект», – заключил он.

«Мы будем голосовать против», – заявил также депутат от ЛДПР Василий Власов. Он пояснил, что либерал-демократы опросы среди российской молодежи, и выяснили, что 95-97% против этого законопроекта. «Учитывая, что молодежь, пользователи социальных сетей против – логично, что и депутаты Государственной думы должны проголосовать против», – сказал он.

Кроме того, как сказал Власов, авторы документа предлагают несоразмерные меры в ответ на блокировку страниц каких-то российских каналов. «Ну в ответ на то, что заблокировали «Раша Тудей» в Твиттере, заблокируйте CNN в «Одноклассниках», – предложил он. – Но, наверное, CNN в «Одноклассниках» нет, потому что там ее никто не читает? Но вы можете. Это будут реально ответные зеркальные меры. Мы же все время говорим, что надо отвечать зеркально».

Несмотря на возражения, думское большинство поддержало инициативу Хинштейна. Законопроект большинством голосов был принят в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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