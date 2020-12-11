Комитет Госдумы отказался поддержать снижение нагрузки на малый бизнес за счет взносов в ПФР

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался поддерживать идею депутатов из Ярославской области о снижении взносов малого бизнеса в Пенсионный фонд. Авторам документа не удалось защитить свою инициативу. Законопроект о поправках в Налоговый кодекс будет вынесен на заседание нижней палаты парламента с рекомендацией «отклонить».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета Госдумы депутаты Ярославской облдумы представили свой законопроект о снижение пенсионный платежей. Как прозвучало в выступлении, сейчас индивидуальные предприниматели, доход которых в 2020 году не превышает 300 тысяч рублей, платят в виде годового взноса на пенсионное страхование 32 448 рублей. Если доход больше, к этой сумме прибавляется 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч. При этом величина в 300 тысяч была установлена еще в 2014 году, а взнос с нее регулярно рос на уровень, превышающий инфляцию, которая за эти годы составила 46%. Ярославская дума сделала вывод, что с одной и той же суммы индивидуальный предприниматель (ИП) с каждым годом должен платить в ПФР все больше и больше, и предложили повысить саму предельную величину годового дохода.

Правительство эту идею не поддержало, однако региональные депутаты все же отправили свою инициативу в Госдуму. Аргумент чиновников о том, что существующая система лучше помогает наполнить пенсионный фонд авторы законопроекта отмели. Как пояснил представитель Ярославской облдумы, авторы инициативы руководствовались установкой, что предпринимателей следует ориентировать на участие в негосударственных пенсионных фондах.

«Подождите, а какое это имеет отношение к государственному пенсионному фонду?» – возмутился глава думского комитета Андрей Макаров.

«Мы это понимаем, но каждый человек сегодня должен заблаговременно сам думать о своей пенсии, используя разные механизмы», – возразили в Ярославской думе. Довод правительства, что за год взнос растет не так существенно, чтобы сделать погоду для бизнесмена, региональных избранников тоже не убедил: с 2014 года он составил почти 50%, напомнили в облдуме. «Фиксированный размер [пенсионного взноса] может расти, его устанавливает Минфин, но при этом мы увеличиваем пропорционально долю предельного дохода», – объяснили представители ярославской думы.

«Я уже вообще ничего не понимаю, – ответил Макаров. – Вы не хотите, чтобы люди платили больше, но эти деньги влияют на доходы бюджета, а у них сокращаются пенсионные права. Я не могу понять, почему вы-то против того, чтобы они это платили?»

«Мы говорим о том, что уменьшаем налоговую нагрузку на бизнес», – заявил представитель ярославской облдумы.

«Какое уменьшение? Люди получают больше 300 тысяч. Вот вы получаете только пенсию в минимальном размере, а больше получать вам не надо? Вы же предлагаете им получать только минимальную пенсию!» – заявил глава комитета Госдумы.

«Мы предлагаем учесть мнение бизнеса», – вновь терпеливо начал объяснять ярославский депутат.

«Все, спасибо! – прервал его Макаров. – Счетная палата тоже не поддерживает закон. Ваши коллеги по регионам тоже почему-то не поддерживают».

При голосовании в комитете выяснилось, что поддержки идея снизить нагрузку на малый бизнес не встретила поддержки и здесь.

«Коллеги из ярославской думы, я вам просто советую – почитайте внимательно ваш закон, – уже спокойно предложил после голосования Макаров, и поинтересовался, из каких источников предполагалось возместить выпадающие доходы в ПФР. – То, что вы предлагаете, никакого отношения к поддержке бизнеса не имеет».

«Спасибо за ваше участие, но законопроект все равно отклоняется», – заключил Макаров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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