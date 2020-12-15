Пятеро депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19

Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день получили положительный результат в ходе тестирования, – отметил председатель Госдумы, напомнив, что анализы сдают все депутаты при прибытии с региональной недели. – Но кроме этого, что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, и они заразились».

Володин уточнил, что всего к этому дню 157 депутатов переболели COVID-19 либо находятся в больнице, и предложил парламенту рассмотреть предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского проводить пленарные заседания чаще, однако сократить их время, чтобы депутаты меньше находились в зале заседаний с отключенной системой вентиляции.

После этого Володин предложил сесть с соблюдением дистанции в зале депутатам от КПРФ, отметив, что Алексей Куринный сидит слишком близко к Вере Ганзя, и следует оставить пустые кресла вокруг лидера фракции Геннадия Зюганова.

«Десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие зарубежные страны. Оттуда зараза пришла, и пандемия уже на спад пошла, а после летних отпусков, отдыха на всю катушку, привезли ее опять», – заявил Володин.

Между тем, судя по статистике Роспотребнадзора, из побывавших в Турции с 1 августа полутора миллионов российских туристов коронавирус по возвращении обнаружили менее, чем у 10 тыс человек, заявляла 2 ноября глава ведомства Анна Попова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.12.20

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