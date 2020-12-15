Telegram-каналы прокомментировали вторую часть комикса «Вагнер» о событиях в Донбассе

России всегда не хватало cупергероев, современных воинов-защитников как Илья Муромец и Алеша Попович. Военно-патриотические Telegram-каналы прокомментировали вторую часть комикса «Вагнер».

Пилотный выпуск фантазийной визуальной новеллы под названием «Вагнер: рождение» вышел 10 декабря 2020 года. Его сюжет рассказывает о появлении «самого главного русского супергероя» – Вагнера, имя которого расшифровывается как «Восставший ангел гнева, несущий единство России». Комикс, выполненный в стиле стимпанк, собрал много положительных отзывов в социальных сетях.

Комикс «Вагнер»

Вторая часть, появившаяся в Сети 14 декабря, называется «Встреча с волками» и в иносказательной манере рассказывает о том, как российские добровольцы защитили мирное население Донбасса от украинских карателей в 2014-2015 годах.

Военный эксперт, экс-военнослужащий Луганской Народной Республики (ЛНР) Владлен Татарский, комментируя второй выпуск комикса в своем Telegram-канале, отметил, что сейчас мы видим, как появляется тип нового русского супергероя.

«России с её коллективизмом всегда очень не хватало Супергероев. В своё время появления на наших экранах Рэмбо это показало. В Древности они у нас были: Илья Муромец, Алёша Попович. Обращу ваше внимание – все они воины-защитники. Многие думают и бьются над понятием Русской Идеи, а она давно на поверхности, в наших сказках и легендах: мочить разных Змей», – считает Владлен Татарский.

Автор Telegram-канала Astra Militarum в свою очередь отметил, что история ЧВК «Вагнер» разрастается до полноценной вселенной, поэтому следующим этапом должно быть создание фильма.

«Люди рисуют комиксы, постеры, пишут песни. Дошло до того, что все это появляется в арабских Твиттерах, что немало доставляет. Безусловно, тема ЧВК «Вагнер» стала все чаще находить свое воплощение в творчестве. И это правильно. Лично я очень жду фильм, который будет не хуже «Тайных солдат Бенгази». А то в США эту тему популяризируют, ЧВК воспринимается населением на одном уровне с военнослужащими. А мы ничем не хуже. Мы даже круче!» – заключил админ Astra Militarum, отметив важность героических образов для молодых ребят.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 15.12.20

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