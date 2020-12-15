Госдума разрешила правительству РФ использовать иностранные изобретения без согласия владельцев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий правительству РФ использовать иностранные изобретения без согласия патентообладателей. Инициативу единогласно поддержали 373 депутата нижней палаты российского парламента. В ходе обсуждения прозвучали предложения запретить выезд за рубеж российским ученым в целях государственного контроля за ними.

Представляя законопроект, член думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров пояснил, что речь идет о «крайних случаях, когда угрожают жизни и здоровью наших граждан», и правительство РФ должно иметь «право брать патент на изобретение без согласия его собственника, но об этом ему сообщается».

«Сегодня во время пандемии у нас идет сокращение иностранных лекарств, которые имеются по патенту в РФ, и правительству необходимо принимать срочные меры для того, чтобы защищать интересы граждан, их здоровье и жизнь, – заявил депутат, пояснив, что самим патентовать препараты или получать разрешения у патентообладателей «слишком долго».

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский со своей стороны уточнил, что кратчайший срок в понимании правительства – это месяц, и проект методики уже готов. «Вопрос о компенсации будет учитывать, в том числе, выручку от такого препарата правообладателем и будет с ней соотноситься», – сообщил он.

Между тем депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на размытую формулировку – «в интересах национальной безопасности», что можно использовать как «инструмент для незаконного изъятия интеллектуальной собственности». В ответ Пузыревский сослался на европейское соглашение ТРИПС, где в числе причин указано не только объявление ЧС, но и «условия крайней необходимости». «В законопроекте сделан упор на крайнюю необходимость», – сказал он, отметив, что патентоообладатель всегда может оспорить постановление правительства в Верховном суде РФ.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков, в свою очередь, подчеркнул, что «речь идет об обороне». «У нас <…> только 25% научного потенциала используется, и наши ученые имеют возможность свободно выезжать, въезжать и так далее, – с осуждением заявил он. – Среди них есть недобросовестные люди. Он прекрасно знает, что его открытие достойно внимания, никому ничего не говорит, выезжает за границу и там продает это изобретение». Такие ситуации Моляков назвал «тонким моментом», и подчеркнул, что «государство просто не будет знать, что этот конкретный специалист сделал».

«Мне кажется, что [надо] как раньше: есть, допустим, стратегически важные направления, ученый находится под контролем, он никуда не выезжает, – предложил депутат. – А у нас специалист любого уровня может выехать и остаться там».

Замглавы ФАС в ответ заявил, что Моляков поднял «более широкий вопрос о сохранении интеллектуальной собственности». «Но этот законопроект касается тех ситуаций, когда прав РФ не имеет, – пояснил Пузыревский. – В этом случае в РФ возможно принятие правительством решения о том, чтобы предоставить возможность нашим производителям то или иное лекарство производить для решения конкретной ситуации, которая относится к ситуации крайней необходимости».

В результате 373 народных избранников поддержали законопроект в первом чтении единогласно.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, новшество, разрешающее РФ использовать чужие изобретения без согласия патентообладателей, нужно для реализации российского Национального плана развития конкуренции. При этом владелец патента должен быть уведомлен об этом в кратчайшие сроки, ему положена выплата «соразмерной компенсации».

«Предлагается установить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации», – говорится в документе, который в Госдуму внесло само правительство 22 ноября прошлого года. При этом, отмечается в пояснительной записке, «возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя предусмотрена международными актами» – речь идет о ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Внесенные правительство поправки в Гражданский кодекс «создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения».

Москва, Татьяна Дорофеева

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