«Разогретая молодежь уже готова…»: за пропаганду наркотиков в Интернете «светит» уголовная ответственность

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Инициатива вызвала жаркое обсуждение, однако в итоге ее поддержали все думские фракции. КПРФ пообещала подготовить поправки ко второму чтению: как пояснил депутат Алексей Куринный, фактически под уголовные санкции попадают даже врачи-наркологи, в случае высказываний в поддержку заместительной терапии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был разработан членами думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. «В поле зрения комиссии попали материалы зарубежных СМИ и неправительственных организаций, основная цель которых, как мы считаем, склонить как можно больше наших граждан, в основном молодежь, к наркопотреблению», – заявил депутат от «Единой России» Андрей Альшевских.

По его словам, в Интернете «тиражируются тезисы о том, что никто не может запретить потреблять наркотики, это свободы выбора, это модно и современно». В качестве примера депутат привел «американский пропагандистский ресурс «Радио Свобода», который вел трансляцию через Интернет несогласованной акции по легализации марихуаны, под названием «Конопляный марш»». Акция проходила в Санкт-Петербурге, итогом явилось «массовая раздача участникам семян марихуаны», рассказал Альшевских. Он заверил, что у комиссии таких фактов много, и все это противоречит государственной антинаркотической стратегии до 2030 года. «Мы считаем, что западниками таким образом развернута кампания по вовлечению наших граждан в наркопотребление, в том числе с использованием Интернета, – заявил Альшевских. – Это представляет прямую угрозу здоровью наших граждан, демографическому росту и безопасности страны». При этом парламентарий продемонстрировал слайды с акций, посвященных требованиям снизить уголовную ответственность за потребление наркотиков.

Коллега Альшевских по фракции Николай Барыкин сообщил, что думские комитеты законопроект поддержали. Тем не менее, документ вызвал жаркое обсуждение.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный поинтересовался, какое отношение репортажи с акций сторонников снижения уголовной ответственности за потребление наркотиков имеют к пропаганде таких средств. «И что касается метадоновой, заместительной терапии, – отметил парламентарий, указав, что Россия является одной из немногих стран, не признающих ее в качестве метода лечения, хотя даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила соответствующие рекомендации. – Будет ли пропаганда метадоновой терапии, в том числе, экспертами приравнена к пропаганде наркопотребления, хотя это один из методов лечения, пусть и не признаваемый в РФ?»

Россия действительно не признает эту терапию, подтвердил Альшевских. «Если, предположим, мы примем решение, что это хорошо и это будет, тогда и будем вносить поправки и как-то выправлять. На сегодня этого нет, и в ближайшее время вряд ли это произойдет», – заверил он, подтвердив, что требования снизить наказание за потребление наркотиков являются пропагандой.

Соавтор законопроекта депутат от «ЕР» Ирина Яровая назвала Куринного «доктором как будто бы», а его позицию по поводу метадоновой терапии – странной. «Это самая вредная форма работы с наркозависимыми, – объявила она. – И то, что она внедрена была на Украине, она была использована в дальнейшем как средство влияния на поведение молодого поколения. Потому что наркозависимых стояли в очереди к государству за получением наркотиков, и упаси Бог, чтобы в России такое появилось!».

«Здесь на может быть никаких компромиссов, здесь может быть только последовательная логика неприятия», – подчеркнула Яровая, отметив, что потребление легких наркотиков является дорогой к тяжелым.

Депутат от «Справедливой России», экс-сотрудник КГБ Николай Рыжак, в свою очередь, выразил Яровой благодарность и сообщил, что сейчас идет «тотальное наступление, изворотливое и избирательное, на массы нашей молодежи», поскольку «спецслужбы и пропагандистские центры обрушили [пропаганду] на неокрепшее сознание наших молодых людей».

«Здесь присутствует и второй аспект, – заявил Рыжак, отметив, что на массовых акциях «психологически нас готовят сопротивлению силам ОМОНа и другим специальным службам». – Вот эта разогретая молодежь уже готова к активным действиям». «Справедливая Россия» поддержит законопроект, сказал он.

Фракция ЛДПР также одобрила инициативу. Депутат Дмитрий Пьяных заверил, что знает тысячи примеров, когда его ровесники «подсаживались на наркотики» и теряли все. При этом он предложил «жестче бороться с пропагандой и этими людьми», увеличив наказание даже за намерение вести пропаганду наркотиков в любом виде – «даже за саму мысль об этом».

КПРФ также решила поддержать законопроект, однако пообещала подготовить поправки ко второму чтению документа. Депутат Куринный подчеркнул, что наркомания – это тяжелая болезнь, от которой надо лечить, а не отправлять на большие сроки в места не столь отдаленные. «Может быть, даже принудительно лечить», – отметил он.

Парламентарий еще раз обратил внимание, что ВОЗ признает метадоновую терапию и призвал к профессиональному обсуждению этого вопроса, поскольку по новому законопроекту можно привлечь к уголовной ответственности даже специалиста-нарколога, который выскажется в поддержку такой терапии. «Мы выплеснем с водой и ребенка», – заключил он.

Законопроект в первом чтении в результате единогласно поддержали 382 депутата.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак, предусматривающий склонение к потреблению наркотиков с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая «Интернет». Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 230 УК РФ, устанавливая уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в Интернете. Повышенная ответственность предусмотрена за такие деяния, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших. «При этом предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, увеличивая нижний предел уголовной ответственности за указанное преступление в соответствии с частью 4 данной статьи», – говорится в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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