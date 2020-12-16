«Успеть до новогодних праздников…» В Госдуме потребовали от правительства штрафовать россиян за использование пиротехники

Государственная дума намерена в срочном порядке ограничить использование пиротехнических изделий. Как сообщил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в правительство РФ направлен соответствующий депутатский запрос.

«Мы направили запрос с просьбой оперативно принять документы на уровне правительства РФ, которые бы ввели исчерпывающие требования к пожарной безопасности при запуске фейерверков, салютов и использовании других пиротехнических изделий», – сказал Бурматов журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

Депутат пояснил, что после 1 января 2021 года эта тема окажется «в правовом вакууме». «Потому что под регуляторную гильотину попадает единственный документ, который хоть как-то регулирует сферу, а с 1 января, если правительство не предпримет меры, она окажется вне правового поля. Мы считаем, что это ведет к массовым проблемам», – подчеркнул он.

«Поскольку мы находимся на пороге новогодних праздников, во многих регионах эта проблема уже актуализировалась. Их (пиротехнические изделия) продают бесконтрольно, в том числе несовершеннолетним. Трагедии уже начались – пожары, увечья, гибель людей, массовые проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью животных… Обращения со всех регионов идут пачками», – пояснил Бурматов.

Депутаты предлагают запретить лицам младше 18 лет приобретать, хранить и использовать пиротехнику, при этом использовать эти изделия предлагается исключительно в специально отведенных для этого местах. Кроме этого, парламентарии просят внести изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушение требований безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I-III классов опасности.

«Мы предлагаем предусмотреть штрафы для тех, кто правила будет нарушать. Сделать все это надо быстро, успев до новогодних праздников. Мы надеемся на оперативную реакцию правительства для решения вопроса», – заключил Бурматов.

Стоит отметить, что речь идет об использования пиротехники I-III классов опасности. По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изделия разбиты на пять классов. I класс – хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны; II класс – большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки; III класс – салюты, ракеты, фестивальные шары.

Москва, Александра Быстрицкая

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