«Для борьбы с инакомыслием»: под видом санкций за хамство чиновников Госдума ужесточила механизм для наказания простых россиян

Принятый сегодня Госдумой законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан на деле станет репрессивным механизмом для всех россиян, недовольных властью. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении этого документа.

По его словам, законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях позиционируется «как наказание чиновников», но на самом деле будет использоваться против простых россиян. «Он вроде как разрабатывается по поручению президента. На самом деле чиновников касается только 4 и 5 части. Больше он направлен на наказание недовольных граждан. И недовольных как раз работой этих чиновников», – заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что в документе абсолютно размытые формулировки. «Они и до этого не были особенно четкими. Оскорбление – это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме или любой противоречащей нормам морали и нравственности. Нигде, ни в одном нормативном акте, эти «нормы морали и нравственности» не прописаны и не закреплены. А наказание – штраф, административная ответственность. Причем штрафы возрастают сразу в два раза – никакого обоснования, зачем нужно их увеличивать – нет», – возмутился Куринный.

«Верховный суд всегда требует от нас статистику, когда мы пытаемся внести изменения. Требует, чтобы мы доказали, что число правонарушений растет, поэтому нужно принять меры. Но здесь никаких результатов и статистики не предоставлено», – подчеркнул депутат.

Куринный также обратил внимание, что административное наказание предполагается, в том числе, за действия в сети Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том числе, «индивидуально-неопределенных». «Что это такое «индивидуально-неопределенных»? То есть нельзя ругать чиновников в целом, администрацию какого-нибудь города?! За это будет та же самая ответственность, причем опять же более жесткая – до 700 тысяч для юридических лиц. Часть третья еще интереснее. Даже если вы не отследили на сайте комментарий – это будет попадать под «непринятие мер по недопущению преступлений», – констатировал он.

«Есть закон Мерфи, здесь он тоже будет работать: если закон может быть применен в репрессивном смысле, он будет применен в самом репрессивном варианте. Этот закон будет использоваться для борьбы с инакомыслием», – считает Куринный.

Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что россияне хотят видеть в представителях власти не «зарвавшихся новых дворян», а тех, кто служит людям. «Примеры хамства, чванства возмущают общество», – подчеркнул он.

Во втором чтении законопроект поддержало 359 депутатов, 21 – воздержался.

Напомним, за оскорбление граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае – до двух лет. Также предусматриваются ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении – от 100 до 150 тысяч.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – с 500 до 700 тысяч рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

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