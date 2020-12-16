«Это же стыд и позор!..» Партия власти в Госдуме отказалась снижать НДС

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила в первом чтении два схожих законопроекта о понижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция крайне эмоционально отреагировала на «аргументы» партии власти.

Законопроекты имели схожую направленность: КПРФ предложила поэтапное снижение ставки НДС с 20% до 12% в течение 2021-2025 годов, «Справедливая Россия» – снижение общей ставки НДС с 20% до 15% и расчетной ставки НДС – с 16,67% до 13,04%. Однако комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против.

Как заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и член комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, принимать решение о снижении налогов в такое непростое для страны время – опрометчиво. «Мы исходим из того, что НДС – 43% доходов федерального бюджета. Необходимо крайне ответственно подходить к любым предложениям, направленным на снижение налоговой нагрузки в условиях высочайшего дефицита бюджета», – сказал он.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны посоветовал искать выпадающие доходы в средствах, которые были использованы нецелевым образом. «Мы приводили цифры, сколько мы денег отдали банкам, доходы которых украли собственники. Почему вы не ищите и не возвращаете эти деньги? Почему вы в «Сколково» и «Роснано» вложили больше, чем выпадающих доходы на пять лет и не спрашиваете, где они? А выводите Чубайса от ответственности…» – заявил Коломейцев.

«Я не услышал ни одного аргумента. Вот завтра президент скажет: «Как так, давайте снизим!», и вы будете послезавтра доказывать и говорить обратное тому, что делаете сейчас…» – констатировал он.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг также обвинил комитет Госдумы по бюджету и налогам в отсутствии адекватной аргументации. «Я поражен дискуссией, которая идет. Представили комитета и «ЕР» говорят, что у нас расчетов нет. Вот они расчеты… Вы их читали? Молчание. Хорошо, если вы их не читали, я их зачитаю сам. Итак, за 4 года с нарастающими итогом при принятии нашего законопроекта о снижении НДС с 20% до 15% выпадающие доходы 4,3 трлн рублей по НДС. С нарастающим итогом налоги, которые бюджет получит за этот же период – 6,7 трлн рублей. Итого, сальдо плюс 2,4 трлн рублей!» – заявил Гартунг.

«Если вы хотите облагать не труд, а потребление, нужно облагать налогами, доходы, которые выводятся из бизнеса. Это – налог на дивиденды. Нужно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Очевидно? Очевидно! Я что, школьникам начальных классов это объясняю? Это Государственная дума, или что? Комитету по бюджету и налогам и правительство это пишет! Я вообще не понимаю, что тут происходит. Это же стыд и позор! Надо принимать закон. А если вы не принимаете, вы аргументировано спорьте, показывайте расчеты!» – возмутился Гартунг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате рейтингового голосования из двух документов, представленных КПРФ и «СР» «победил» законопроект коммунистов, который предполагал поэтапное снижение налоговой ставки НДС с 20% до 12% в 2021-2025 годах.

Однако в итоговом голосовании его поддержало только 100 депутатов. Против проголосовало семеро, воздержался – один. Всего в голосовании участвовало 108 депутатов. Таким образом, законопроект был отклонен.

Напомним, с 1 января 2019 года в России налог на добавленную стоимость был увеличен на 2%. НДС является основным источником доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. По расчетам правительства РФ, повышение НДС должно было принести бюджету в среднем 620 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений. Предполагалось, что деньги пойдут на финансирование нацпроектов.

Москва, Александра Быстрицкая

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