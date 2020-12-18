Суд отправил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии по делу о мошенничестве при госзакупках

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко отправлен на месяц в СИЗО по обвинению в мошенничестве при закупке обмундирования с завышением цены почти на 700 млн рублей. Соответствующее решение принял сегодня Московский гарнизонный военный суд.

Милейко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника суда. Ранее по делу о махинациях с госконтрактами с генерал был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи полагают, что генерал-лейтенант организовал хищение средств в ходе госзакупок обмундирования вместе с главой единственного поставщика, компании «Спецшвейснаб».

Кроме того, в отношении Милейко возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве со спорным имуществом. Речь идет о покупке супругой генерала нежилого помещения по заниженной стоимости в подмосковной Балашихе, где она открыла парикмахерскую. Следователи считают, что объект был оформлен по фальшивым документам на подставное лицо, а затем продан жене генерала.

Сам Милейко вины по двум делам не признает.

В Росгвардии заявили, что Милейко уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 18.12.20

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