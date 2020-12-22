«Забирайте, обдирайте…» Госдума приняла закон о частных медвытрезвителях

Сегодня нижняя палата парламента в третьем чтении приняла закон о медвытрезвителях. Возражения думской оппозиции вызвало положение о том, что такие учреждения можно будет создавать в рамках частно-государственного партнерства. Парламентарии предупредили, что в вытрезвители в итоге будут попадать лишь состоятельные «клиенты».

В докладе глава думского комитета федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко пояснил, что регионы получают полномочия по выбору формы оказания помощи нетрезвым гражданам, исходя из единых стандартов, соответствующие правила должно установить правительство. В частности, такие учреждения могут быть созданы в рамках государственно-частного партнерства.

«Вопрос возник, когда в РФ проходил чемпионат мира по футболу, и регионы создали коммерческие учреждения, чтобы пьяных иностранцев развозить, а не русских», – сказал Диденко, отметив, что фракция ЛДПР не поддержала в новом законопроекте именно норму о коммерческих вытрезвителях.

«Единая Россия» целиком одобрила инициативу. Как отметил депутат Александр Хинштейн, после упразднения системы вытрезвителей в органах МВД ничего взамен создано не было. В итоге около 10 тысяч человек ежегодно гибнет в результате обморожения, рост пьяной преступности составляет более одной трети от официальных данных МВД. Сегодня 20 регионов РФ уже создали самостоятельно такие учреждения, и «они действуют эффективно», подчеркнул парламентарий.

Представители фракции «Справедливая Россия» наотрез отказались поддерживать законопроект. Как пояснил депутат Олег Нилов, «очередное благое намерение» разрабатывалось долго, но «по итогу гора родила мышь». «По сути здесь просто узаконивается намерение дать частным инвесторам возможность создавать такие нужные учреждения, но за деньги самих пьющих людей», – пояснил он, подчеркнув, что по мнению фракции вытрезвителями должны быть «бюджетные учреждения, и ничего другого нельзя придумывать». «Иначе опять получим эту проблему со штрафами, эвакуаторами и большим возмущением людей», – подчеркнул он.

По его словам, проблему нужно решать комплексно, создавая реабилитационные учреждения и ЛТП по примеру советских. Кроме того, предупредил Нилов, по новому закону можно будет «брать человека, от которого просто пахнет пивом», поскольку уровень промилле для направления такого гражданина в коммерческий медвытрезвитель в документе не определен. «Здесь мы даем полный карт-бланш правительству и местной власти – забирайте, обдирайте, – пояснил депутат. – И если его можно отвезти домой, почему его нельзя отвезти, зачем его надо в вытрезвитель помещать?»

Новый законопроект не поддержали также парламентарии от КПРФ, хотя и поддержали саму идею. «Мы имеем попытку вернуть вытрезвители, но сам способ, точнее вариант с передачей полномочий частному лицу, вызывает огромные вопросы», – заявил депутат Алексей Куринный.

Парламентарий, являясь врачом по образованию, обратил внимание, что спектр состояний при алкогольном опьянении очень широк, и если в одних случаях человеку действительно необходима медицинская помощь, то в других распоясавшихся хулиганов следует просто отправлять в «учреждения при органах внутренних дел». Парламентарий рассказал, что был в одном из действующих сейчас вытрезвителей, на опыт которых ссылаются соавторы законопроекта. «Это несколько комнат при наркодиспансере, где люди, не нуждающиеся в медпомощи, просто укладываются и спят», – рассказал он. Клиентов, которые устраивают конфликты, оттуда забирает полиция. «ОМС это не финансирует», – добавил он.

В результате закон был принят в третьем чтении при 341 голосе в поддержку, одном против и 13 воздержавшихся.

В пояснительной записке к документу говорится, что «по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах 8-10 тысяч человек», а «оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств».

По данным МВД, в 2018 году было выявлено более одного миллиона лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения – это на 3,6% больше, чем годом ранее, в том числе 180 тысяч лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Все это влияет на общую тенденцию к росту преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения: с 2011 года по 2018 год их количество возросло на 34,9%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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