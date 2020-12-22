«Единая Россия» отказалась учесть права собственников жилья: Госдума во втором чтении приняла законопроект о всероссийской реновации

Скандальный законопроект о всероссийской реновации, который активно поддерживает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, принят во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Единая Россия» отклонила 73 поправки представителей думской оппозиции, включив в документ ко второму чтению 58 предложений.

В ходе обсуждения документ заместитель главы комитета по транспорту и строительству Павел Федяев заявил, что финальный текст документа был разослан во все регионы, «и все 85 субъектов – все! – они поддержали». В числе одобренных комитетом поправок – инициатива о необходимости двух третей голосов от общего числа для решения о включении дома в программу комплексного развития территорий.

Предполагается, что собственники квартир включенного в программу дома на год сноса освобождаются от платежей за капремонт, а решение о проведении аукциона на реализацию программы будет принимать сам регион. «По 50%, которые определяют, как сформировать территорию, субъекты сказали – мы не набираем под 50%, мы рассматривали 70-80%, но решили вообще убрать, – сообщил Федяев. – Это теперь полностью прерогатива субъекта».

Критерии для внесения домов в программу будет определять каждый регион самостоятельно – это касается и процента износа конструкций, сетей, годов постройки зданий и других характеристик. Фактически же, по мнению думской оппозиции, это дает возможность регионам включить в программу любые дома – поскольку износ объектов начинается на следующие сутки после сдачи их в эксплуатацию.

Замечания и вопросы у парламентариев возникли к обеим таблицам поправок – рекомендованных и к принятию, и к отклонению.

В частности, депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, которая выступила соавтором ранее отклоненного альтернативного законопроекта о всероссийской реновации, предложила все же не включать в документ поправку об отнесении к ведению субъектов разработку критериев для включения домов в программу.

«Физический износ тоже определяется субъектом, стоимость капремонта, превышающая нормативную – тоже субъектом, и даже дома, построенные в период индустриального домостроения – тоже субъектом, как будто мы не знаем, какой это период, – возмутилась Хованская. – Это совершенно недопустимая норма, по которой любой дом может быть включен в границы этой территории. Прошу отклонить».

«В разных субъектах разная степень износа, – заявил в ответ «единоросс» Федяев, пояснив, что в Москве сносят панельные пятиэтажки, а в регионе может быть очередь дошла только до сноса деревянных бараков. – Прописать конкретные критерии в законопроекте просто не представляется возможным».

Хованская также предложила ввести в законопроект ту же норму, которая действует в московской программе реновации, при которой в ходе сноса домов расселяются коммунальные квартиры, и каждая семья получает отдельное жилье. «Люди поедут из 8 метровой коммуналки в 8 метровую коммуналку. Подозреваю, что люди не будут счастливы», – подчеркнула депутат, пояснив, что законодатели убирают норму, которая примиряла жителей столицы со спорной программой реновации.

«Можно говорить об этом до бесконечности, совершенно безобразный текст по жилищному законодательству», – охарактеризовала Хованская законотворческие усилия коллег.

В ответ Федяев заявил, что в России в новом жилье нет комнат по 8 кв метров, санузлов по 2 кв метра и кухонь по 3,5 кв метра. Поправки Хованской в результате голосования думой были отклонены.

Одна за другой так же были отвергнуты 10 поправок депутата от «Справедливой России» Олега Шеина. Парламентарий, в частности, предлагал ввести норму о том, что появление территорий комплексного развития не должно противоречить Генплану муниципального образования. На это Федяев заявил, что «такого документа [как Генеральный план] у нас Градостроительном кодексе нет, и применять такую формулировку в законе мы не можем». «По всей стране с 18 века утверждаются генеральные планы, а теперь мы говорим, что их нет», – отреагировал Шеин.

Кроме того, фракция большинства забраковала поправку «эсера» о том, что территория комплексного развития не должна формироваться из разных участков, и о всенародном голосовании по процедуре включения домов в программу, и о запрете голосовать нанимателям жилья. Все эти положения остались в законопроекте.

«Говорят, что закон нужен гражданам России, но может у кого-то под дверью стоят обнищавшие девелоперы, которые просят этот закон принять?» – поинтересовался Шеин, который ранее уже подчеркивал, что новый закон будет сравним с пенсионной реформой.

При этом Федяев официально с трибуны Госдумы признал, что регионы скрывают реальное положение с количеством аварийного жилья, поскольку после признания домов аварийными властям придется их расселять. «А денег нет!» – сообщил «единоросс».

В результате законопроект большинством голосов все же был принят во втором чтении: его поддержали 363 депутата, против голосовали 18 парламентариев, и один решил воздержаться.

По предложению Федяева документ будет рассмотрен в третьем окончательном чтении завтра, 23 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

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