Госдума решила, что делать с недостроенными домами обманутых дольщиков

Госдума приняла в первом чтении поправки в законы о банкротстве и публично-правовой компании «Фонд по защите прав дольщиков». Согласно документу, Фонд сможет достраивать и продавать недостроенные многоквартирные дома, по которым вопрос с дольщиками уже закрыт. Часть квартир в них предполагается отдавать на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен неделю назад депутатом Госдумы из «Единой России» Николаем Николаевым и его коллегой по фракции Николаем Панковым, и оперативно включен в повестку предновогодней думской недели. Представляя документ, Николаев отметил, сейчас строительная отрасль массово переходит на новую схему работы с использованием эскроу-счетов. «Все дальше и дальше продвигается работа по решению проблем обманутых дольщиков. На сегодняшний день можно сказать, что решения по восстановлению прав обманутых дольщиков уже приняты в отношении где-то четверти таких случаев, – сообщил депутат. – С 2017 года Фондом принято решение по восстановлению прав 44 тысяч граждан – участников долевого строительства, в более чем 520 проблемных домах».

По словам депутата, за это время введено в эксплуатацию 19 многоквартирных домов и полностью восстановлены права 7 тысяч граждан, еще 13 тысяч – получили компенсации на общую сумму 24 млрд рублей. «И тут у нас возникает вопрос: что делать с этими участками и долгостроями, по которым выплачены компенсации?» – отметил Николаев.

Новый законопроект предлагает предоставить Фонду защиты прав дольщиков возможность реализации совместно с регионами программ, которые «направлены не только на завершение строительства многоквартирных домов, а на завершение строительства с последующей передачей части жилых помещений нуждающимся категориям граждан».

«Это те самые очередники, сироты, многодетные семьи, инвалиды – те группы граждан, которые нуждаются в жилье и вынуждены многие годы стоять в очереди», – пояснил Николаев. При этом законопроект содержит и механизм возврата региону денег, которые правительство субъекта отдало в Фонд в качестве имущественного взноса на достройку таких домов. «Регион будет относиться уже не просто как к взносу, но как к некоей инвестиции, которая будет возвращаться и работать на решение проблем разных категорий населения», – пояснил депутат. По его мнению, этот механизм может заработать уже в 2021 году.

«А кто будет отвечать за точность сведений, которые местные фонды передают федеральному?» – поинтересовался депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков. Николаев заверил, что вся информация открыта и проверяется несколько раз.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что ранее количество дольщиков в России называл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – это 245 тысяч человек.

Законопроект в первом чтении 376 парламентариев приняли единогласно. «Так как этот законопроект может работать с самого начала следующего года, просьба поставить его в повестку на 23 декабря», – попросил Николаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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