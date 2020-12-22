Хорошее настроение Жириновского и обострение конкуренции: эксперт оценил расклад сил перед выборами в Госдуму

Предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму могут оказаться самыми конкурентными за последние годы. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке эксперта, главными интригами избирательной кампании может стать борьба на левом политическом фланге и попадание в обновленный парламент представителей новых партий.

Чеснаков обратил внимание, по итогам Единого дня голосования в сентябре этого года в партийной системе проявилась более высокая конкуренция. «Если на выборах в Госдуму в 2016 году чисто партий, имеющих «золотой мандат» – возможность участвовать в выборах без сбора подписей – было 14, сейчас их 16. Сколько их останется, неизвестно, но конкурентность повышается», – считает эксперт.

По его мнению, «Единая Россия» в следующем созыве Госдумы снова может рассчитывать на конституционное большинство. «Называются разные цифры, от 250 до 315 которые может иметь «ЕР» в следующей Государственной думе. Я думаю, при грамотной кампании ей ничто не должно помешать получить конституционное большинство», – сказал политолог.

Оценивая перспективы ЛДПР, Чеснаков отметил, что результат либерал-демократов будет полностью зависеть от настроения лидера партии Владимира Жириновского. «От его настроения зависит, сколько получит партия: будет оно хорошим, значит, партия хорошо себя проявит, будет плохим – все возможно…» – сказал он.

Одной из интриг думской кампании Чеснаков назвал борьбу на левом политическом фланге. «Известно, что обострилась конкуренция на левом фланге. Коммунисты начали говорить о необходимости сбора народно-патриотических сил. Второй блок, я бы его назвал блоком «За справедливость» – будет конкурировать с коммунистами», – отметил он и пояснил, что во второй блок могут войти партии, которые объединит «Справедливая Россия».

«Это может при определенных условиях стать одной из интриг кампании, как будет освоена левая повестка на выходе из пандемии, насколько она будет содержательной. Мы знаем, что левые партии содержательной повестке предпочитают нападки на других, на другие фланги… Удастся ли «Справедливой России» что-то объединить – тоже пока неизвестно», – сказал эксперт.

Как отметил Чеснаков, «интерес вызывают новые партии, три из которых получили «золотые мандаты» на осенних выборах – «Зеленая альтернатива», «За правду» и «Новые люди». «Они имеют неплохие шансы побороться за преодоление 5-процентного барьера. Но во многом это будет зависеть от них. Пока, даже судя по информационной повестке, не все из них смогли освоить информационные поводы», – отметил политолог.

С его точки зрения, эти партии могут провести в Госдуму своих одномандатников. «Думаю, что сразу две новые партии разу преодолеть барьер точно не смогут», – счиатет эксперт.

По его оценке, позиции «Яблока» сейчас выглядят весьма слабыми. «Опасная зона для «Яблока», которое не может найти себя. И новые, и старые лидеры не очень заметны в информационной повестке», – сказал он, добавив, что «Родина» и Партия пенсионеров также пока себя не проявили.

Чеснаков выразил уверенность, что предвыборная ситуация прояснится к июню 2021 года, когда сформируется основной контур кампании. «Реальные прогнозы можно будет делать в июне, когда мы поймем, на каком эмоциональном фоне начинается избирательная кампания. Мы не обладаем важным знанием для определении драматургии кампании – какие надежды страхи, эмоции и чувства, будут испытывать различные электоральные группы, когда пандемия завершится», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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