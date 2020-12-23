«Подарок» к новому году: всероссийская реновация превращается в «настоящую трагедию»

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме не будет поддерживать законопроект о всероссийской реновации, который сегодня парламентарии рассмотрят в третьем чтении. Как заявил журналистам депутат Дмитрий Ионин, новый закон «превращается в натуральную трагедию для наших граждан».

Ионин обратил внимание, что реновация должна была стать синонимом надежды для миллионов жителей трущоб на переезд из бараков в современные комфортные дома – где не течет потолок и есть тесный санузел. «Об этом была идея законопроекта, но сегодня он превращается в потенциальную трагедию для сотен тысяч наших граждан, [которые опасаются] что они лишатся своего жилья и окажутся натуральными бомжами», – пояснил Ионин.

Парламентарий напомнил, что «эсеры» ранее вносили свой законопроект о реновации, и его принципиальное отличие от спорного документа, который дошел уже до третьего чтения в том, что «Справедливая Россия» предлагала договариваться с гражданами. «В том, который в третьем чтении будет обсуждаться, такого нет, – подчеркнул он. – Человеку дают квадратные метры, он либо соглашается, либо нет – и через 90 дней оказывается на улице и бегает по судам, пытаясь доказать, что ему что-то должны предоставить».

Ионин назвал эту ситуацию нарушением базовых прав человека на жилище. «Мы прекрасно понимаем, что расселять будут не бараки и трущобы, жители которых будут счастливы, если им даже в течение 90 дней скажут – соберитесь и езжайте в нормальное жилье, – пояснил депутат. – Это будет так называемое комплексное освоение территории, которое заинтересует девелоперов и строителей, которые в сговоре с местными чиновниками просто будут решать: вот здесь мы хотим что-то построить, значит – жители в течение 90 дней должны покинуть дома». Такая участь может постигнуть даже жителей домов Тверской улицы в Москве, предупредил он.

Как считает «эсер», новый законопроект не устраняет и базовую несправедливость, которая сегодня есть в жилищном законодательстве, при которой человеку либо дают новое жилье метр в метр, причем часто на дальней окраине города, либо выкупную стоимость квартиры. При этом цена бараков – копейки, подчеркнул он. «Если местный чиновник вдруг решил отдать деньгами, то люди на это не купят даже комнату в коммуналке, потому что их разваливающийся дом стоит на рынке крайне дешево», – сказал он.

«Эсеры» призывают коллег в парламенте одуматься и не принимать этот закон, подчеркнул Ионин, назвав его «подарком» россиянам к Новому году.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.12.20

В Британии из-за нового штамма коронавируса возникла продуктовая паника. / Главврач больницы в Коммунарке счел неизбежной третью волну Covid-19. / В Дании назвали сроки начала работ судов по прокладке «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»