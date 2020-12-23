«Репрессивное изъятие жилья»: Госдума приняла закон о всероссийской реновации

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении скандальный закон о всероссийской реновации, который ранее думская оппозиция сравнила с пенсионной реформой. Документ, который позволит в 45-дневный срок принудительно выселять россиян из квартир, поддержало 367 депутатов, против проголосовали 20, еще двое предпочли воздержаться.

Свои возражения против лоббируемого правительством РФ закона представили депутаты от «Справедливой России». «Идея великолепная, красивая, идея всех вдохновляет. Но ее реализация совершенно неприемлема для наших избирателей», – подчеркнула глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская.

Парламентарий пояснила, что определение основных параметров вхождения участка и домов в состав территории комплексного развития отдано на откуп самим регионам – а в этом усматривается возможная коррупционная составляющая. Изымать у россиян под снос и застройку выгодных участков земли можно будет даже садовые дома. При этом Хованская подчеркнула, что нормы нового закона в части переселения нанимателей вступают в противоречие с нормами Жилищного кодекса. «Нанимателю предлагается помещение в том же населенном пункте, если это будет указано в собственном законе субъекта», – сказала депутат, пояснив, что «эсеры» выступают категорически против этого положения.

Кроме того, граждан лишают права выбора между денежной компенсацией или квартирой взамен изымаемой – то есть собственник может только согласиться с тем вариантом, который ему предложат власти, или просто уходить на улицу. «Проект легализует принудительное репрессивное изъятие жилого помещения, – констатировала Хованская. Мы не раз говорили, что с людьми надо договариваться, иначе это тупик, завязнут в судебных спорах. Право частной собственности надо уважать».

Кроме того, депутат обратила внимание, что, если законопроект действительно направлен на улучшение жилищных условий граждан, почему жителей коммуналок переселяют в коммуналки, а очередников оставляют в очереди. «Даже в московском законе [о реновации] дается 90 дней – человек может заболеть, человек может быть в командировке – здесь дается 45 дней, и договор заключается в принудительном порядке», – пояснила парламентарий.

«А что, у нас разве в соответствии с принятыми нормами возможно строительство коммунального жилья?» – поинтересовался спикер Госдумы Вячеслав Володин у председателя комитета по транспорту и строительству, который был избран профильным для скандального закона.

«Нет, невозможно. Нельзя сегодня по существующим нормам построить комнату 8 кв метров», – заявил на это заместитель председателя комитета Павел Федяев.

«Мы зачем распространяем информацию, не соответствующую действительности, с трибуны Государственной думы? – обратился Володин к Хованской. – Если нет таких норм и стандартов, мы не имеем права об этом говорить. И какую мы роль отводим субъектам РФ? Мы что, считаем, что они не способны планировать население? Не способны принять региональные нормативы? <…> У нас Россия не находится в Садовом кольце, территория ее намного больше. Поэтому те нормы, которые здесь принимались по реновации для Москвы – должны учитывать специфику Москвы, а в Якутии своя специфика, в Волгограде – своя и в Севастополе – своя».

Основными вопросами, которые должны решать регионы по словам спикера Госдумы, являются «вопросы экономики и благосостояния граждан». Сейчас многие россияне живут в домах дореволюционной постройки и пятиэтажках, сооруженных во времена Хрущева. Спикер Госдумы напомнил, что «хрущевки» имели срок службы в 20 лет, поэтому их пора сносить.

В итоге Володин предложил коллегам собрать рабочую группу из двух или трех думских комитетов и посмотреть, что конкретно было сделано за три месяца регионами по новому закону.

При голосовании 367 депутатов поддержали скандальный закон о всероссийской реновации, против проголосовали 20, еще двое предпочли воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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