Госдума в первом чтении одобрила штрафы за отказ от предустановки на смартфоны российского ПО

Смартфоны и компьютеры, купленные в России, в обязательном порядке будут оснащены отечественным программным обеспечением (ПО), в противном случае продавец заплатит крупный штраф. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Документ был внесен группой депутатов еще в июле прошлого года.

Как заявил один из авторов проекта, депутат от «Единой России» Александр Жигарев, документ вводит ответственность за продажу технически сложных товаров без российского ПО, что позволит потребителю приобретать смартфоны, телевизоры и компьютеры с отечественными программами.

При этом, по словам зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина, правительство до сих пор не утвердило перечень отечественного ПО, которое сможет претендовать на такую предустановку – поэтому и законопроект в окончательном чтении пока принят быть не может.

Марданшин предложил рассмотреть документ в первом чтении, подчеркнув, что в третьем он будет вынесен на заседание Госдумы только после появления реестра российского ПО.

В результате штрафы за отказ от предустановки российских программ одобрили 355 парламентариев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «для российского потребителя приобретение смартфона, компьютера, телевизора с функцией «смарт-ТВ», на котором установлены российские программы или программы, ориентированные преимущественно на российских пользователей, будут иметь большую привлекательность, поскольку при их использовании существенно снижаются требования о знаниях и навыках, необходимых для полноценного использования устройства». Как считают авторы документа, это повысит правовую защищенность российских пользователей, поскольку при использовании российских программ российскими пользователями их взаимоотношения будут регулироваться в основном законодательством РФ.

Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор, за нарушение штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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