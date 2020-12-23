Самоизоляция России: Госдума решила поставить под жесткий контроль просветительскую деятельность

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий правила просветительской деятельности в России. В частности, предполагается, что органы власти смогут регулировать участие образовательных и научных организаций в международной деятельности «путем выдачи соответствующих заключений».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами документа выступили группа сенаторов и десять из 11 членов комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с председателем комитета по безопасности, экс-замглавы Следственного комитета РФ Василием Пискаревым. Единственным из комиссии, чьей подписи нет под законопроектом, оказался депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Как заявила соавтор документа, сенатор Елена Афанасьева, иностранные государства «очень интересует наша молодежь», при этом российское законодательство не определяет правовые основы просветительской деятельности, порядок ее осуществления и требования к ее участникам. Из-за этого деструктивные силы реализуют в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкий круг мероприятий, в том числе поддерживаемые из-за рубежа, с тревогой сообщила сенатор. По ее словам, иностранцы «навязывают нам чужие ценности, порядки и принципы», а направлено это на «дискредитацию проводимой в России государственной политики и подрыв конституционного строя».

«Это игра вдолгую – воспитание элит через иностранные гранты, иностранные фонды и иностранные посольства», – предупредила Афанасьева, подчеркнув, что «за рубежом особенно не скрывают, что конечная цель многих подобных акций – изменить политическую систему РФ».

При этом сенатор отметила, что к просветительной деятельности относятся и факты направления российских школьников на учебу за границу, когда они проживают в иностранных семьях.

Чтобы защитить политическую систему РФ, группа законодателей, часть из которых связана с силовыми структурами, решила уполномочить правительство регулировать зарубежное участие в отечественном просветительстве.

Думский комитет по образованию, в свою очередь, признал, что текст законопроекта нуждается в серьезных правках, к тому же в Госдуму поступают обращения от различных организаций – РАН, Счетной палаты, высокотехнологичных компаний, работающих в сфере образования, которые предупредили о серьезном усложнении международной образовательной деятельности и сотрудничества. Однако, по мнению зампреда комитета Любови Дурачиной, это все можно рассмотреть позже, ко второму чтению.

Категорически против законопроекта выступили фракции ЛДПР и КПРФ. «Если этот законопроект призван вызвать уважение к власти, то их можно принимать огромное количество», – заявила депутат от компартии Вера Ганзя, подчеркнув, что уважение зарабатывается совершенно другими методами.

Член фракции ЛДПР Максим Зайцев со своей стороны уточнил, что новый законопроект – не о просвещении молодежи, а «про очередные ограничения и запреты». Парламентарий подчеркнул, что разработчики документа не учли мнение научного сообщества, школ и вузов, преподавателей, которые высказываются против такого регулирования. «Это логично, потому что полномочия педагогов уже насколько ограничены, что они скоро будут не знания передавать, а каждое выступление согласовывать», – констатировал он, отметив, что ЛДПР не может поддержать документ в существующей редакции.

В свою очередь, соавтор документа, сотрудник КГБ, «эсер» Николай Рыжак заявил, что у российской молодежи надо формировать нужное мировоззрение при помощи идеологических установок. «Мы упустили время, и сейчас пытаемся судорожно искать, что лучше», – сообщил он, подчеркнув, что «Справедливая Россия» законопроект поддерживает.

«Единороссы» заявили, что поддерживают законопроект в существующем виде. Экс-помощник председателя КГБ СССР Вячеслав Никонов сообщил, что «речь идет о «соросовщине», причем в конечном счете – о возможности майдана в России, при этом напомнил заявление Рыжака о том, что «мы находимся на войне».

Как сказал Никонов, все американские ученые, контактирующие с китайскими коллегами, постоянно находятся под контролем ФБР, и такие контакты используются, чтобы «отсасывать высокотехнологическую информацию и поставлять ресурсы и средства для проведения разного рода антироссийских программ».

Между тем, депутат от КПРФ Олег Смолин обратил внимание, что ранее возглавлял общество «Знание», и «этого поддерживать», конечно, не будет, предложив коллегам поступить так же. По его словам, Россия благодаря политике последних лет стала уже не очень просвещенной страной, треть населения неграмотна, и сейчас нужен закон о просветительской деятельности – а не о ее запрете.

«Нас и без того наши противники пытаются изолировать. Вы что, помогаете нашим противникам нас изолировать? И я был поражен, когда обнаружил, что коллеги путают враждебную пропаганду с просветительской деятельностью!» – подчеркнул Смолин. «Бенкендорф вспоминается, который из всех произведений Пушкина запомнил только «души прекрасные порывы». Мы не будем их душить», – заключил парламентарий.

Однако несмотря на категоричную позицию коммунистов и ЛДПР, их голосов не хватило, чтобы заблокировать инициативу силовиков в первом чтении. Законопроект был принят 321 голосом «за» при 21 «против».

В пояснительной записке к документу сказано, что «законопроектом предусматривается запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Для этого авторы документа предложили наделить федеральные органы государственной власти в сфере образования полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений.

«Принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений, что способствовало бы созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности, мотивации ее на формирование активной гражданской позиции», – говорится в пояснительной записке.

Москва, Татьяна Дорофеева

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