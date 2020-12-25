Экс-глава Серпуховского района приговорен к длительному сроку заключения

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Такое решение вынес Подольский городской суд Московской области.

Оглашение приговора в Подольском суде длилось 5 дней – его объем приговора составил более 500 страниц, передает «Интерфакс». «По совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – цитирует агентство слова судьи Татьяны Юферовой.

Шестун признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора. Сам Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

Как сообщал «Новый День», Шестун был арестован в июне 2018 года. По версии следствия, с 2003 по 2018 годы через доверенных лиц Шестун вместе с подельниками Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Как считает СКР, преступная схема заключалась в том, что подельники через третьи структуры брали в аренду участок земли и возводили на нем небольшие постройки. Затем «искусственно создавались основания для приобретения земли» по льготной цене.

По версии следствия, в результате с 2008 по 2011 годы фигуранты дела приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района. Затем в течение трех лет через аффилированные компании – ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» – было проведено несколько сделок по продаже. Часть участков была реализована ООО «Лента» за 160 млн рублей. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тысяч рублей.

В СКР утверждали, что в ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, а также аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя имущества.

Вместе с тем, по версии следствия, в 2010 – 2011 годах Шестун, используя свои служебные полномочия, организовал и провел неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. Получив необходимую информацию, обвиняемый предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации. В период с 2012 по 2018 годы через посредника Шестуну было передано в качестве взяток 9,4 млн рублей. При этом было приобретено для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 млн рублей.

В итоге действия Шестуна были квалифицированы по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Незаконная предпринимательская деятельность», «Получение взятки в особо крупном размере»).

Стоит отметить, что за несколько месяцев до задержания чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Шестун сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». Там же он продемонстрировал диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, из записей, приведенных в обращении, следовало, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента».

Семья Шестуна также дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации. Сам экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

Еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки на него обрушились после того, как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе. В настоящее время полигон закрыт.

Москва, Светлана Антонова

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