«Заберите мое имущество пенсионерки, но выпустите сына». Семья Александра Шестуна снова обратилась к Путину

Семья опального экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, который был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности, опубликовала новое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи. На видеозаписи, которая размещена на странице экс-чиновника в соцсетях, его жена, дети и родители спрашивают, кто отдал приказ «уничтожить Шестуна и его семью» и просят его освободить из-под стражи.

«Каток в действии – все это и было обещано генералом Ткачевым. Забрали орден прадеда Александра Ивановича Шестуна. Владимир Владимирович, я знаю, что у вашего отца тоже есть награды, разве это допустимо, забирать самое святое? Они хотят сломать нам волю», – говорят два сына Шестуна в обращении к главе государства.

Члены семьи экс-главы Серпуховского района заявили, что Шестуна преследуют за его борьбу с ТБО «Лесная». «В то же время Вы согласовали губернатору Воробьёву расширение полигона «Лесная» и продление работы этой ядовитой свалки. Губернатор убивает помойкой лесная более 100 тысяч жителей. При этом Воробьев размахивает письмом с Вашей резолюцией. Вы не можете не ответить нам, о нас знает уже вся Россия. Нельзя уничтожать многодетную семью из-за мусорного бизнеса Чайки (имеется в виду Игорь Чайка – сын генпрокурора РФ Юрия Чайки, владелец компании «Хартия», которая занимается мусором в столичном регионе) и Воробьева», – возмущаются Шестуны.

При этом родственники экс-главы заявили, что под предлогом ареста имущества бывшего главы района у них незаконно было отнято их собственное имущество, которое они приобрели еще в советское время.

«Мне 82 года, во время Великой Отечественной войны я видела, как фашистские бомбы летят на наш дом. Я пережила голод, ела крапиву и картофельные очистки, и тогда мне не было так страшно жить в нашей стране, как сейчас. Вам понадобилось имущество пенсионерки Серпуховского района. Да заберите его, только верните сына, он же умрет у вас, у него диабет», – сказала мама арестованного чиновника Зоя Шестун.

В заключении супруга экс-главы района Юлия Шестун заявила, что после декабрьского обращения к президенту ей пригрозили лишением родительских прав. «Мне дали понять, если я еще раз опубликую, то меня лишат материнских прав, более того, при обыске сказали, что это и есть ответ на наше обращение», – сказала она.

Как сообщал РИА «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал Александра Шестуна на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее следствие уточнило квалификацию его действий. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

В начале этой недели в Генпрокуратуре РФ заявили, что Шестун владел имуществом почти на 10 млрд рублей; надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Проверка показала, что во владении экс-главы района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Примечательно, что перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Арестованный экс-чиновник не признает свою вину и считает, что уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года (в итоге он выдвинул свою кандидатуру, но не смог оформить все необходимые документы, поскольку находился в СИЗО).

Москва, Мария Вяткина

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