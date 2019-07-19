Экс-глава Серпуховского района, просивший Путина о помощи, заслушал обвинения на носилках

Экс-главе подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну предъявлены окончательные обвинения. Сам бывший чиновник заслушал их на носилках – он ведет уже третью голодовку, протестуя против несправедливых, по его мнению, ареста и следственных действий, о чем он предупреждал в своем видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию Шестун, в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» экс-чиновника принесли на носилках. Шестуна обвиняют в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, незаконном предпринимательстве и взятках. Ему инкриминируют незаконную передачу четырех участков земли частной компании, в результате которой ущерб государству составил 62 млн рублей, а также получение взяток на общую сумму около 9 млн рублей в 2012-2018 годах. Следствие полагает, что деньги экс-главе через посредника передавала глава департаментов спорта Серпуховского района Татьяна Гришина.

Во время зачитывания обвинений носилки с Шестуном стояли на полу, а сам он на происходящее не реагировал. Адвокаты экс-главы района усомнились в том, что он находится в сознании и способен адекватно воспринимать слова следователей. Тюремный врач, между тем, утверждал, что обвиняемый все слышит и понимает, уточняют «Вести Подмосковья» со ссылкой на председателя общественного комитета «Свободу Шестуну» Владу Русину. Она сообщила, что экс-чиновник только повторял, что плохо себя чувствует, когда его тормошил врач.

Сейчас адвокаты и близкие Шестуна выясняют, каким образом стала возможна ситуация, что находящийся в таком состоянии обвиняемый получил справку о том, что может участвовать в следственных действиях. При этом, отмечает издание, ни одного из адвокатов Шестуна не допустили до следственных действий.

Как сообщал «Новый День», Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы. Следственный комитет полагает, что в эти годы он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц и проворачивал крупные аферы с муниципальной землей. Сам экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

Перед своим задержанием чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Шестун сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». Там же Шестун продемонстрировал некие диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, из записей, приведенных в обращении, следовало, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента».

Семья Шестуна также дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Еще будучи на свободе Александр Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки на него обрушились после того, как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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