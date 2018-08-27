Дело Шестуна: следствие нашло в работе главы Серпуховского района признаки мошенничества

Громкое уголовное дело против главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна обрастает новыми скандальными подробностями. Следственный комитет нашел в работе чиновника, который первоначально обвинялся в превышении полномочий, признаки мошенничества, легализации похищенного имущества и незаконной коммерческой деятельности.

Как пишет газета «Коммерсантъ», представителей защиты Шестуна с новыми материалами расследования еще не ознакомили, однако они уверены в его невиновности.

Издание отмечает, что новое уголовное дело, как и первое о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), благодаря которому глава Серпуховского района оказался в СИЗО, главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило по материалам ФСБ России. ГСУ СКР теперь считает Шестуна участником незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289), соучастником мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации (отмывания) похищенных средств (ст. 174.1 УК).

По версии следствия, господин Шестун, возглавляя район, занимался и предпринимательской деятельностью, выступая как сам лично, так и через доверенных лиц учредителем различных коммерческих структур. Последние использовались для скупки и последующей перепродажи земельных участков. На этих операциях, по версии следствия, глава района и его предполагаемые сообщники из местных предпринимателей могли получить около 150 млн рублей.

Адвокаты Шестуна от официальных комментариев воздержались, сообщив, что им пока неизвестно о новом уголовном деле. Однако, по их словам, подобное развитие ситуации было вполне ожидаемым, так как изначально возбужденное уголовное дело (о незаконной передаче ООО «Центр» четырех земельных участков, оцениваемых в 62 млн руб.) оказалось «слабым» и содержание под стражей известного чиновника надо было чем-то «оправдать».

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР раз продлил арест Шестуну до 15 декабря этого года. Произошло это после того, как чиновник объявил голодовку в знак протеста против действий следствия, из-за которых он не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы Серпуховского района.

Также сообщалось, что следствие пришло к выводу, что «общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам в качестве должностного лица органа местного самоуправления».

В частности в следственном ведомстве обратили внимание, что в период нахождения на должности – с 2012 по 2017 год – Шестун с супругой задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей. При этом в 2014 году вместе с матерью 1936 года рождения он приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик общей стоимость более 36 млн рублей. Кроме того, совместно с близкими родственниками Шестун владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства.

Как сообщал «Новый День», первоначально Басманный суд 14 июня арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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