Экс-глава Серпуховского района порезал руку в знак протеста против произвола

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находящийся в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве, в знак протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда. Об этом сообщила представитель суда Влада Русина.

По ее словам, ЧП произошло во время видеоконференцсвязи из больницы «Матросской тишины». «Шестун сказал, что у него не осталось способов бороться против произвола, кроме как своей жизнью. После этого он достал что-то маленькое и порезал себе руку, потекла кровь. Видно было, что глубокий порез», – цитирует Русину РИА «Новости».

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает Следственный комитет, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. По версии ведомства, вместе с сообщниками чиновник проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рыночной стоимости.

В середине января в Генпрокуратуре РФ заявили, что Шестун владел имуществом почти на 10 млрд рублей. Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 фирм и на номинальных директоров этих юрлиц. Проверка показала, что во владении экс-главы района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Шестун вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Семья Шестуна дважды записывала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Супруга экс-главы района Юлия Шестун заявила, что после декабрьского обращения к президенту ей пригрозили лишением родительских прав.

Перед своим задержанием чиновник также опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун. При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему «нечего сказать по этой теме».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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