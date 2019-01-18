СКР раскрыл новые подробности дела экс-главы Серпуховского района

Стали известны новые подробности уголовного дела в отношении опального экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, получены доказательства владения Шестуном и его подельниками имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей.

В частности, по данным ведомства, с 2003 по 2018 годы Шестун через аффилированных лица и структуры участвовал в незаконной предпринимательской деятельности вместе с двумя другими фигурантами дела – Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым. Преступная схема заключалась в том, подельники через третьи структуры брали в аренду участок земли и возводили на нем небольшие постройки. Затем «искусственно создавались основания для приобретения земли» по льготной цене. В результате, с 2008 по 2011 годы фигуранты дела приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района.

Затем, в течение трех лет через аффилированные компании – ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» было проведено несколько сделок по продаже. Часть участков была продана ООО «Лента» за 160 млн рублей. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тысяч рублей.

В ведомстве также отмечают, что в ходе следствия получены доказательства владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей, оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных юридических и физических лиц.

Собранные в ходе следствия данные переданы Генеральной прокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества. В настоящее время следствие проверяет другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Напомним, в начале этой недели в Генпрокуратуре РФ заявили, что Шестун владел имуществом почти на 10 млрд рублей; надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Проверка показала, что во владении экс-главы района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Как сообщал РИА «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал Шестуна на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее следствие уточнило квалификацию его действий. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Шестун свою вину не признает и считает, что уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года (в итоге он выдвинул свою кандидатуру, но не смог оформить все необходимые документы, поскольку находился в СИЗО).

Москва, Мария Вяткина

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