«Сидеть»: опальному экс-главе Серпуховского района продлили арест

Арест экс-главе подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну продлен до 13 июня. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы. Шестуна обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и крупной взятке.

«Шестуну продлили стражу до 13 июня», – цитирует РИАМо сотрудника Басманного суда.

Как сообщал «Новый День», Шестун был арестован Басманным судом 14 июня 2018 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, однако позднее следствие уточнило квалификацию его действий, обвинив эк-чиновника в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности. В феврале к этому списку добавилась крупная взятка. Следователи полагают, что с 2012 по 2018 год Шестун получил 9,9 млн рублей за «крышевание» руководителя автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта.

Зимой у Шестуна прошли обыски, после которых Генпрокуратура объявила, что экс-чиновник владел имуществом почти на 10 млрд рублей – в частности, это 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 фирм и на номинальных директоров этих юрлиц. У экс-главы района обнаружились также две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Сам Шестун обвинения отрицает. Его семья в видеообращениях дважды просила президента РФ Владимира Путина разобраться в ситуации. Супруга экс-главы района Юлия Шестун заявила, что после декабрьского обращения к президенту ей пригрозили лишением родительских прав.

При этом еще до задержания Александр Шестун опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором заявил о готовящемся аресте из-за разногласий с подмосковными властями. Он рассказал о звонке главы администрации губернатора Московской области, который и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке. В противном случае Шестуну обещали арест в рамках уголовных дел. В диктофонных записях, которые он привел в качестве доказательства, говорилось, что гонения на него якобы согласованы «с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Шестун заявлял, что все происходит с санкции первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как отказался от размещения гигантского объема московского мусора на подведомственной ему территории, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение, после чего на него обрушились проверки, после которых последовало возбуждение уголовных дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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