Арестованный глава Серпуховского района, который раскрыл методы «политической зачистки», обратился в ЕСПЧ

Защитники бывшего главы Серпуховского района Александра Шеступа подали жалобу в Европейский суд по права человека. Об этом сообщила РБК жена политика Юлия Шестун.

Как пояснила адвокат Шестуна Каринна Москаленко, в жалобе отмечается, что Шестун нуждается в специализированном лечении и уходе, которые невозможно получить в тюремных больницах, так как за три месяца, проведенные в СИЗО, здоровье арестованного ухудшилось.

«Имеется угроза для его жизни. Мосгорсуд не принял эти факты во внимание. Права Шестуна были нарушены, и обращение в ЕСПЧ осталось единственной правовой формы защиты», – сказала Москаленко.

При этом она отметила, что поскольку, данная жалоба «экстренная» и связана с состоянием здоровья, ЕСПЧ рассмотрит ее в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей.

Позже суд продлил арест Шестуну до 15 декабря этого года. В конце августа Следственный комитет нашел в работе чиновника, признаки мошенничества, легализации похищенного имущества и незаконной коммерческой деятельности. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Стоит отметить, что Шестун знал о готовящемся задержании и еще в апреле записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», и вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил Шестун менее чем за три недели до ареста.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.09.18

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