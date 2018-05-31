«Политический геноцид» в Подмосковье: недовольным депутатам и чиновникам прописано уголовное будущее

Муниципальная реформа, которую проводит правительство Московской области последние четыре года, позволила «зачистить поле» от неудобных власти политиков и лишить население защиты и голоса. Под репрессии, в том числе, с участием силовых структур попадают даже представители «Единой России», которые позволяют себе публично не согласиться с губернатором Андреем Воробьевым и его политикой.

«Единая Россия» легла под Воробьева

Выступая накануне на пресс-конференции в Москве, глава Серпуховского района Александр Шестун заявил, что противостоять непопулярной политике Воробьева в Московской области уже почти некому. Партия власти, где якобы возможна внутренняя дискуссия для выработки наиболее эффективных решений, оказалась безвольной – повлиять на действия главы региона «Единая Россия» не в состоянии, чем уже дискредитировала себя в глазах населения после крайне непопулярных решений областного правительства, в том числе, по мусорной проблеме.

«Областная «Единая Россия» полностью «облажалась». Мы ей не верим. Они стоят за интересами мусорных барыг, Воробьева, который ведет Московскую область к пропасти и гибели. Они говорят о каких-то его успехах экономических. Да это смешно – нет никаких экономических успехов, развития науки, промышленности. Есть только общеподнятый налог на землю, на имущество, который снизил инвестиционный рейтинг Московской области», – подчеркнул Шестун.

Он обратил внимание, что в соседней Калужской области провести газ в 4-5 раз дешевле и раз в 10 быстрее, чем в Подмосковье. «С разрешительной документацией тоже гораздо проще. Цена и налог на землю – меньше», – отметил глава Серпуховского района.

По его словам, подмосковные «единороссы» во всем подчиняются губернатору и бездумно проводят его приказы в жизнь. «Они слепы. У них есть «пахан» – Воробьев – они все под ним, и никто ни в право, ни в лево. У коммунистов больше в этом плане демократии», – заявил Шестун.

Политическая зачистка с уголовными перспективами

Как отметил Шестун, за последнее время власть зачистила практически всех инакомыслящих, а против тех, кто еще пытается бороться, заводятся фиктивные уголовные дела. В частности, как сказал глава района, за то, что он выступил категорически против размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе и уничтожения муниципалитета, на него было оказано мощнейшее давление.

В апреле Шестун даже был вынужден опубликовать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с произволом. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации Воробьева и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Вениаминовичем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводится в обращении Шестуна слова Ткачева.

В комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отметил, что после того как он отказался пойти на «сделку» и опубликовал видеообращение к президенту РФ на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что он не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил Шестун.

По его словам, в 99% случаев такой прессинг приносит нужный подмосковному губернатору результат – практически все местные структуры власти были зачищены в рамках административной реформы, которую проводит Воробьев с 2014 года.

«Они забрали все: выборность мэров городов, глав районов», – подчеркнул глава Серпуховского района и добавил, что камнем преткновения оказалась только должность главы сельского поселения. «Они не могут отменить, потому что Конституционный суд запретил», – сказал Шестун.

Административное давление усиливается к выборам

Депутат городского округа Чехов Николай Дижур, также выступавший накануне на пресс-конференции, назвал политическим геноцидом административную реформу Воробьева, в результате которой после сокращения чиновников и депутатского корпуса подмосковный губернатор упростил для себя контроль над территориями

«По закону упразднить органы местного самоуправления можно только в одном случае, когда численность населения не превышает 100 человек. 17 мая упразднили Ногинский район – Электроугли, где численность 23 тысячи человек. 24 мая – упразднили Талдомский район с упразднением городского поселения Запрудни, где численность 13 тысяч человек. Это политический геноцид», – сказал Дижур.

Он обратил внимание, что Советы депутатов проголосовали против вхождения в городской округ, но это мнение не было учтено. «Московская областная дума, превысив свои полномочия, упразднила эти всенародно избранные органы», – констатировал он.

По его словам, сейчас насильственные административные объединения территорий идут более оперативно в рамках подготовки к выборам губернатора Московской области, которые назначены на 9 сентября.

«Почему таким галопом пошли? 24 района они изнасиловали, но тактично. Вызывая главу, депутата и говорили: если ты не проголосуешь за объединение в городской округ, бизнес отберем, работы лишим, посадим», – пояснил Дижур.

«В ходе этой административной реформы утратили свои права 2500 тысячи депутатов, которые являются неотъемлемой частью избирательной кампании, – те депутаты, которые поставят роспись за кандидата в губернаторы, – так называемый муниципальный фильтр. Если в 2013 году на выборах нужно было собрать 351 подпись, то сейчас подписей нужно будет 200», – уточнил он.

Депутат пояснил, что региональные власти проводят такую реформу потому, что меньшее количество депутатов и глав муниципальных образований проще контролировать.

«Сегодня я официально говорю том, что на каждого муниципального депутата заведено дело», – заявил Дижур и отметил, что под ударом находятся также и их дети, жены и родственники.

«Как только будут объявлены выборы и политическая партия «Единая Россия» выдвинет своего «золотого» кандидата Андрея Юрьевича Воробьева, который чудесными образом выиграет праймериз, не дай Бог, какой-нибудь депутат поставит подпись за альтернативного кандидата», – подчеркнул Дижур.

Шестун согласился, что праймериз «ЕР» будет разыгран по ожидаемому сценарию. «Областная организация – это полная профанация. Нет никаких праймериз. Праймериз делается для того, чтобы узнать новые лица, вместо этого ставятся смешные персонажи, которые выходят в виде спойлеров», – считает он.

Напомним, муниципальная реформа, в рамках которой в Московской области создаются городские округа, проходит с 2014 года. Согласно официальной версии, цель – сокращение чиновничьего аппарата в муниципальных образованиях и пополнение местных бюджетов. Однако реформа вызывает в регионе массовое недовольство, так как экономическая и социальная сферы в Подмосковье становятся все более проблемными в ситуации фактического уничтожения системы муниципальной власти, в результате чего граждане фактически отстранены от управления территориями, где они проживают.

В марте 2017 года почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Москва, Мария Вяткина

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