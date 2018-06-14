Задержан после сердечного приступа: главе Серпуховского района вменяется превышение полномочий

Глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестнун задержан и доставлен в Следственный комитет. Официальную версию правоохранительные органы еще публично не озвучили, однако уже известно, что ему вменяется превышение должностных полномочий.

По информации РБК, в среду вечером, 17:30, Шестуна увезли из его дома в поселке Большевик на улице Тимирязева на автомобиле Следственного комитета для допроса.

Адвокат Павел Беспалов сообщил, что за время проведения обысков (с 7 утра) к главе района дважды вызывали бригаду скорой помощи. «У него произошел гипертонический криз, но следователи не разрешили его госпитализировать», – сказал адвокат.

Жена Шестуна Юлия в интервью «Новой газете» сообщила, что во время обыска сотрудники правоохранительных зачитали основания, по которым пришли с обысками, однако показать сам документ отказались. Они с мужем вызвали адвоката, которого в результате так и не пустили.

Шестун уточнила, что речь идет о событиях 2008 года, когда были утверждены новые границы земельных участков, расположенных в деревне Борисово Серпуховского муниципального района. По этому делу не раз проводились проверки, одна из последних прошла около четырех-пяти лет назад. Тогда Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело, так как отсутствовал состав преступления. Именно это решение 13 июня было аннулировано.

В комментарии РБК Юлия Шестун также отметила, что сама не слышала, как ее мужу зачитывали постановление об обыске. «Уже потом я с ним говорила, и он сказал, что возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», – сказала она и добавила, что через пару дней ее муж планировал подать документы для регистрации на предстоящих выборах.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», реальным поводом для обысков мог стать компромат на чиновников правительства Московской области и администрации президента РФ. В доме у Шестуна могли искать аудиозапись, о которой он упоминал в видеобращении к главе государства в конце апреля. Глава района неоднократно выступал с заявлениями о том, что региональные власти зачищают практически всех инакомыслящих, а против тех, кто еще пытается бороться, заводятся фиктивные уголовные дела.

В конце апреля Шестун опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с произволом. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение к главе государства на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.18

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