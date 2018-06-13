Домой к главе Серпуховского района пришли с автоматами: могут искать аудиозапись с компроматом

Сегодня утром в доме главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, который в своем видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину раскрыл силовую схему давления на местные власти со стороны высокопоставленных чиновников, проходят обыски. Эту информацию в интервью РИА «Новый День» подтвердил депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

Политик обратил внимание, что, несмотря на сообщения некоторых СМИ, Шестун не задержан. «Обыски – да. По имеющейся объективной информации проходят обыски в дома у главы района. Задержание – информации пока нет. Но есть доля вероятности того, что это (задержание) может иметь место быть. Это апофеоз всех бандитских наездов на администрацию главы Серпуховского района и его видеообращения», – сказал Дижур.

«Я с Шестуном разговаривал последний раз позавчера. Мы каждый день ждем ареста, но явных предпосылок не было. У него было праздничное настроение – 19 лет дочери, по-моему, он отмечал», – добавил он.

Пресс-секретарь Шестуна подтвердила, что к главе сегодня пришли с обысками с «расчехленными автоматами», и подчеркнула, что адвоката к нему не пускают.

«Сегодня в 6 часов утра 40 человек в масках с расчехленными автоматами наперевес, причем они не на плече висят, а в руках их держат, ворвались к нему домой», – цитирует ее слова «Интерфакс»,

По одной из версий, в доме у Шестуна могут искать аудиозапись, о которой он упоминал в видеобращении к президенту РФ. В то же время не исключено, что обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

«Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация», – уточнила пресс-секретарь Шестуна.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Шестун неоднократно выступал с заявлениями о том, что региональные власти зачищают практически всех инакомыслящих, а против тех, кто еще пытается бороться, заводятся фиктивные уголовные дела.

5 и 9 апреля в администрации Серпуховского района уже проводились обыски. В сообщении на сайте администрации отмечалось, что сотрудники ФСБ и ГУЭПиПК изымали документы 2007 и 2008 годов, которые касались выделения земли под жилищное строительство. При этом высказывалась версия, что «главной целью силовиков было намерение запугать руководство муниципалитета и сделать все, чтобы не допустить проведения 14 апреля митинга в поселке Большевик с требованием закрытия полигона ТБО «Лесная».

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительные органах сообщали, что обыски предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд.

В конце апреля Шестун опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с произволом. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение к главе государства на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что он не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, Мария Вяткина

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